Studenten demonstreren tegen ‘schuldenstelsel’

U noemt het sociaal leenstelsel consequent schuldenstelsel, waarom?

“Het is nooit sociaal geweest. Het is zelfs meer dan asociaal. Wij verwachten dat studenten al met al 26.000 euro moeten terugbetalen na hun studie. Daar zijn ze 35 jaar mee bezig. Ze betalen dus tot hun pensioen. Bovendien leidt dit stelsel tot leenangst bij jongeren met bijvoorbeeld een migratieachtergrond of een functiebeperking. Ook is de doorstroom van mbo naar hbo afgenomen. Bovendien gaat de rente op de lening tegen de afspraken in omhoog.

“De minister vindt dat het onderwijs toegankelijk moet zijn. Dat is het niet als je sommige groepen angst aanjaagt om te studeren. De coalitie neemt studenten niet serieus. We hebben geprobeerd om door met politici te praten het stelsel aan te passen. Dat is niet gelukt en daarom gaan we de straat op. We verwachten zo’n duizend studenten. We hopen dat zo ook andere dan alleen de politiek betrokken studenten ervan doordrongen raken dat dit stelsel van tafel moet.”