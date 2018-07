Strips en bijbelverhalen zijn de voedingsbodem van mijn bestaan

In ‘Het verdwijnmiddel’ blijkt de Mona Soussa namelijk door middel van het schoonmaakmiddel Plork onzichtbaar te zijn gemaakt, een probleem dat die twee vroege helden van de rassengelijkheid (ondanks de in mijn jaren nog misplaatste dikke lippen en het koeterwaals van Sjimmie, inmiddels weggepoetst) moeten zien op te lossen.

Pas later kwam de echte Mona Lisa in mijn leven en het heeft een tijdje geduurd voor ik fictie van werkelijkheid kon onderscheiden. Zo zijn er meer dingen met eerstgeboorterecht, de ‘Unvollendete’ van Schubert bijvoorbeeld, door het Residentie-orkest onder leiding van Willem van Otterloo, dat was natuurlijk de mooiste uitvoering ooit want de eerste die ik hoorde, thuis.

Eerste impressies blijven een willekeurige bedoening en ze geven je nooit een tweede kans.

En bij alles wat de apostel Paulus gezegd en geschreven heeft, hoe wijs en streng ook, moet ik nog altijd denken aan wat er in de kinderbijbel over hem werd gezegd: ‘Paulus? Leeft dat oude mannetje nog?’ een regel waar mijn vader altijd daverend om moest lachen en die dus ook in mij verankerd ligt.

Zo is ook een snoek voor mij niet zomaar een grote vis maar een vis met een kikker erin, althans zo heb ik het van mijn opa die naar eigen zeggen ooit een snoek gevangen had met een kikker erin, door mijn tante Nel ontdekt toen ze het beest schoonmaakte.