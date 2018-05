Strengere normen in ziekenhuizen leiden niet tot betere zorg

Deze noodkreet van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) is een uiterste poging om nog iets te veranderen aan strengere kwaliteitseisen. Is iemand met een acute blindedarmontsteking of een herseninfarct gebaat bij de nieuwe richtlijnen?

De nieuwe richtlijnen bestaan uit de tientallen nieuwe normen en regels die zijn afgesproken met zo’n beetje iedereen die zich bezighoudt met intensieve en acute zorg. Over de meeste richtlijnen is iedereen het wel eens. Dat is anders met de nieuwe personeelsnormen op de intensive care en spoedeisende hulp. Zo moet op de ic overdag en in de weekenden een arts aanwezig zijn, die exclusief voor de intensieve zorgafdeling werkt. Op de acute zorgpost moet er zelfs altijd een arts aanwezig zijn die minimaal twee jaar ervaring heeft.

Iemand die met een gebroken been bij een regionaal ziekenhuis in bijvoorbeeld Tiel, Gorinchem of Emmen binnenkomt, zal niets van merken van de nieuwe regels en de verhoogde kwaliteit. Botbreuken vallen onder de basiszorg en die kunnen regionale ziekenhuizen prima verlenen. Een minderheid van patiënten is er slechter aan toe en komt binnen met ernstige of levensbedreigende aandoeningen. Wie met een hersenbloeding het ziekenhuis binnen wordt gereden, is gebaat bij de beste hulp. Die hulp kan in een gespecialiseerd centrum beter zijn dan in een regionale kliniek, maar er speelt meer: de tijd. Bij een hersenbloeding is het cruciaal dat er zo snel mogelijk hulp wordt verleend om de schade te beperken. Dan is het belangrijk om zoveel mogelijk ziekenhuizen te hebben met een spoedeisende hulpafdeling.

Bij-effect Dat kost geld. Toch is er geen sterke financieel economische reden om spoedeisende hulpafdelingen te sluiten, schreef het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies al in 2011 na onderzoek. Als de helft van de kleinste acute zorgafdelingen sluit, levert dat slechts een besparing op van 0,5 procent van het totale ziekenhuisbudget. Daarnaast treedt er een nadelig bij-effect op. De overige acute-zorgposten krijgen het drukker. Geen prettig vooruitzicht, aangezien sommige zich nu al nauwelijks raad weten met de toestroom van vooral oudere patiënten. Zonder de ic en spoedeisende hulp komen er minder patiënten binnen; die gaan naar andere ziekenhuizen. Het beste personeel zal snel volgen Kwaliteit van zorg begint bij goed geschoolde artsen en zorgmedewerkers. Als de vrees van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen uitkomt en het merendeel sluit de afdelingen ic en spoedeisende hulp, leidt dat tot een kettingreactie. Zonder de twee afdelingen komen er minder patiënten binnen; die gaan naar andere ziekenhuizen waar wel een ic of eerste hulppost is. Het beste personeel zal snel volgen. Terwijl het in deze tijden van personeelsschaarste voor kleine ziekenhuizen al zo lastig is om te concurreren met de grote ziekenhuizen.

Niet veel steun Nu is sluiting van de afdelingen van regionale ziekenhuizen ook niet de bedoeling van de nieuwe normen en regels. Dus zal de zorgsector toch wel iets veranderen? De SAZ pleit voor richtlijnen op maat. Voorlopig lijkt het er niet op dat de SAZ op veel steun kan rekenen. De alarmbel klinkt niet voor niets. Vanuit de andere zorgorganisaties blijft het vooralsnog stil. Er zijn gesprekken tussen de kleine en grote ziekenhuizen en andere zorginstituten, maar veel beweging zit daar niet in. In dat geval kan het Zorginstituut Nederland haar doorzettingsmacht gebruiken en een besluit voor de sector nemen. Als dat gebeurt, is het zeer de vraag of dat besluit de kleine ziekenhuizen enige ruimte geeft om zelf de intensieve en acute zorg te regelen. Als dat leidt tot sluitingen van ic’s en spoedeisende hulpafdelingen, zal de vraag hoe het Nederlandse ziekenhuislandschap eruit moet zien, weer op de politieke agenda komen.