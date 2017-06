Streng beleid thuisonderwijs Rotterdam is geoorloofd

Volgens de rechter is een gesprek met de ouders een juist middel om te controleren of het recht op onderwijs van de kinderen voldoende gewaarborgd is. En als ouders herhaaldelijk een gesprek weigeren, dan is de Kinderbescherming de juiste instantie om alsnog die controle uit te voeren. Daarmee sloot de rechter aan bij een eerder vonnis van de civiele rechter, die Rotterdam in het gelijk stelde.

Ouders kunnen vrijstelling van schoolonderwijs aanvragen en hun kinderen thuis les geven, wanneer zij geen school kunnen vinden die aansluit bij hun levensovertuiging. Sinds begin 2015 voert Rotterdam een strenger beleid voor thuisonderwijs. De gemeente vindt het in principe onwenselijk, vanwege de sociale contacten die kinderen opdoen op school en omdat thuisonderwijs minder goed te controleren is.

Daarom is Rotterdam vrijstellingen strenger gaan controleren en met alle ouders die thuisonderwijs geven, gesprekken gaan voeren. Ook is de gemeente strikter gaan toezien of er signalen zijn over de kinderen bij zorgverleners.

Sinds het strengere beleid is het aantal kinderen afgenomen dat in Rotterdam thuisonderwijs krijgt. In 2015 gaven nog 39 gezinnen thuisonderwijs, inmiddels is dat afgenomen naar 26. Alle 26 gezinnen hebben een gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente. Bij twee gezinnen was de motivatie over de levensovertuiging niet voldoende, bij een ander gezin was het onderwijs ondermaats. Dat was ook één van de drie gezinnen die de zaak hadden aangespannen. Inmiddels gaat het kind in kwestie naar school.

Ook staatssecretaris Sander Dekker heeft de afgelopen jaren strengere eisen gesteld aan thuisonderwijs. Dekker wil de wet aanpassen, zodat de onderwijsinspectie kan controleren of er goed thuisonderwijs gegeven wordt. Rotterdam wil graag pilotgemeente worden, als het zover is.

