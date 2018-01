Strafcorvee voor asielzoeker die in AZC de fout in gaat

"Er zijn nog geen kandidaten", meldt de woordvoerder van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). "Maar zodra iemand deze straf opgelegd krijgt, zullen wij zorgen dat er wat te doen is: papier prikken of andere corvee-achtige zaken."

Het Openbaar Ministerie denkt de maatregel toe te passen bij delicten als mishandeling, diefstal, vernieling, bedreiging en belediging. Het gaat om een proef van zes maanden.

Gebiedsgebod

Rond oud en nieuw een jaar geleden kwamen er meldingen van problemen met asielzoekers uit Albanië, Marokko en Algerije. Aangezien zij uit zogenoemde 'veilige landen' komen is de kans dat ze mogen blijven zeer klein. Maar iedere asielaanvraag moet individueel behandeld worden en dat kost tijd. Sommige asielzoekers misdragen zich tijdens de behandeling van hun aanvraag. In Nijmegen en Weert leidde overlast ertoe dat de burgemeesters een gebiedsgebod uitvaardigden voor een aantal bewoners van lokale azc's. Daardoor konden ze de opvanglocatie niet verlaten.

Afgelopen zomer meldde de nationale politie in een 'probleemverkenning' dat de groep vaak kansloze asielzoekers uit veilige landen oververtegenwoordigd is in criminaliteitscijfers. Vooral het aantal winkeldiefstallen springt eruit.

Instanties als gemeenten, politie, OM en COA werken samen om sneller in te grijpen als het misgaat. Het aantal nieuwe asielaanvragen van mensen uit deze veilige landen is overigens vorig jaar, gemeten tot en met november, gedaald ten opzichte van 2016. Uit Albanië kwamen in 2016 nog bijna 1700 eerste asielaanvragen, in 2017, tot en met november, 350. Uit Algerije arriveerden bijna 1000 mensen in 2016 en een jaar later waren dat er 800. Uit Marokko kwamen circa 1300 nieuwe asielzoekers, vorig jaar waren dat er 900.