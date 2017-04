Storm in glas water haalde toch de krant

Maar columnist Stevo Akkerman en de altijd scherpe Pieter Geenen maakten er gisteren ieder op hun eigen wijze gewag van.

Akkerman haalde Geert Wilders aan die sprak van ‘zelfislamisering’ en ‘verraad van onze joods-christelijke cultuur’. Zelfislamisering? Van dat woord had ik nog nooit gehoord. Pieter Geenen maakte dat duidelijk.

Dat zijn Nederlanders die ongevraagd en vrijwillig hun eigen joods-christelijke tradities opgeven, zoals de paas- en kerstviering, om moslims niet voor het hoofd te stoten. Hij tekende twee leraren, geketend in de schandpaal. Zelfislamiseerders!

De aanleiding voor het vergrootglas van beide heren was een voorpaginabericht in het AD van afgelopen woensdag. Onder de kop ‘RK-scholen passen paasviering aan’, meldde de krant dat protestantse en rooms-katholieke scholen het christelijke karakter van de paasvieringen afzwakken om ‘ouders van islamitische leerlingen te behagen’.

Tekst loopt door onder tweet.

Toch is het onderwerp wel het gesprek van de dag, zoals wij dat op onze ochtendvergaderingen noemen. Kun je het onderwerp negeren, als het kennelijk een gevoelige snaar raakt bij gebruikers van sociale media en als Kamerleden ijverig in de pen klimmen? Onthouden wij onze lezers een maatschappelijke discussie?

Zoals eind vorige jaar ook gebeurde met de vermeende verwatering van de kerstvieringen in Amsterdam, destijds nogal paniekerig gemeld door De Telegraaf, had dit een explosie van verontwaardiging tot gevolg op sociale media en leidde dit tot verontrusting bij de zelfbenoemde hoeders van de Nederlandse joods-christelijke cultuur, de PVV en de VVD.

Feiten en trends

Ik denkt het niet. Het debat moet gevoerd worden op basis van feiten en trends en niet aan de hand van een paar bij elkaar geharkte citaten. Schoolpopulaties zijn al decennia onderhevig aan demografische veranderingen. Dit geldt ook voor christelijke scholen, waarbij ouders in toenemende mate nauwelijks meer enige affiniteit hebben met het gedachtengoed van de school.

Kun je het onderwerp negeren, als het kennelijk een gevoelige snaar raakt bij gebruikers van sociale media?

Schoolleiders spelen er op in door de viering van traditionele feestdagen met de tijd mee te laten gaan. Je zou zelfs kunnen beweren dat de aanleiding voor de berichtgeving in het AD en later andere media het gebrek aan kennis is over de veranderende omstandigheden op scholen, christelijke scholen in het bijzonder.

Spiegelbeeldig kun je redeneren dat dit soort journalistieke uitwassen en de instemmende reacties daarop, onbewust ingegeven zijn door een gebrek aan vertrouwen in de kracht van de eigen - joods-christelijke - cultuur, die eeuwenlang heeft overleefd door zich aan te passen maar nu kennelijk aan het vaporiseren is. Dan wordt een verandering - als daar al sprake van was - blijkbaar als verlies ervaren, ook al heb je er inhoudelijk niks mee.

De beslissing om geen redactionele aandacht aan dit onderwerp te besteden was in een week van aanslagen op kerken in Egypte, een warenhuis in Stockholm, een spelersbus in Dortmund en spanningen rond Amerika, kortom niet zo moeilijk.

O ja, de commentator van het AD noemde een dag later het verhaal een ‘storm in een glas water’.