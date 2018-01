Steun voor verdachte die stiefmoeder hielp bij zelfdoding

Als Albert Heringa vandaag deze krant openslaat, ziet hij een paginagrote steunbetuiging. Je staat niet alleen in je juridische strijd voor stervenshulp, laat de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vandaag en komende maandag weten aan de man die in 2008 zijn stiefmoeder hielp bij haar overlijden. De advertenties met de tekst 'Steek Albert Heringa een hart onder de riem' verschijnen in onder meer Trouw, NRC Handelsblad en Het Parool.

De 75-jarige Heringa is een belangrijk symbool voor de NVVE, zegt directeur Agnes Wolbert. "We steunen hem al jaren. Nu vonden we het tijd voor deze actie omdat hij afgelopen december in de rechtbank van Den Bosch wel erg hard is aangepakt. We hopen dat hij schuldig wordt bevonden, maar geen straf krijgt."

Heringa heeft geholpen bij de zelfdoding van zijn stiefmoeder. Meer dan honderd pillen mengde hij door de vla van de 99-jarige vrouw. Die pillen had zijn stiefmoeder zelf opgespaard om er een eind aan te maken. Haar leven was voltooid, zei ze.

Wolbert zat vorige maand in de rechtszaal toen de aanklager zei dat Heringa straf verdient omdat hij zijn eigen weg was gegaan. Ze schrok een beetje van de opstelling van het OM. "Heringa zegt duidelijk dat het niet zijn beslissing is geweest om zijn stiefmoeder te helpen. Zij wilde een einde aan haar leven maken en er was geen arts die wilde helpen. Zijn moeder spaarde de pillen, hij hielp bij het toedienen omdat het anders niet goed zou zijn gegaan. Dit was overmacht."

Na een gang langs diverse rechters doet het gerechtshof woensdag 31 januari uitspraak. "Voor aanvang van de rechtszaak krijgt Heringa de steunbetuigingen", zegt Wolbert. Steun betuigen kan door de bon uit de krant te knippen en in te sturen of via een digitale steunbetuiging op de website van de NVVE.

Het is allemaal te zien in de documentaire 'De laatste wens van Moek' die in 2010 verscheen. Het Openbaar Ministerie keek mee en stelde een onderzoek in. Hulp bij zelfdoding is strafbaar, daarom vindt het OM een celstraf van drie maanden voorwaardelijk op zijn plaats.

Strafbaar

Als het Hof in Den Bosch erkent dat Heringa geen andere keuze had, kan het geschiedenis schrijven, stelt de NVVE. Hulp bij zelfdoding komt vaker voor, stelt de NVVE, maar dan gebeurt het in het geheim omdat het strafbaar is. "Als een naaste om je hulp vraagt, heb je de keuze om iemand met zijn wens alleen te laten of hem te helpen. Iedereen kan in zo'n situatie komen. Ons motto is: niemand sterft alleen. Daar vragen we met deze advertentie aandacht voor."

Nee, het is geen boodschap aan het kabinet, dat met twee christelijke partijen niet erg genegen is hulp bij zelfdoding een nieuwe impuls te geven, zegt Wolbert. "Was er een ander kabinet geweest, dan hadden we dit ook gedaan."

Hoe de uitspraak op 31 januari ook uitvalt, voor Heringa komt er een einde aan een zware procesgang, schrijft de NVVE. Dat valt te bezien. Krijgt Heringa straf, dan gaat hij vermoedelijk in cassatie. Wordt hij schuldig bevonden zonder straf, dan stapt naar verwachting de aanklager naar de Hoge Raad.