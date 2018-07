Steun bij geldproblemen licht verstandelijk beperkten

Een stevige brief van een deurwaarder is voor iedereen vervelend. Maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking kan het zo ontregelend zijn dat ze zich ziek melden of een sollicitatiegesprek missen. Deze kwetsbare groep ondervindt vaker problemen bij de aanpak van schulden en het vinden van werk, blijkt uit onderzoek van de hogescholen Utrecht en Leiden in samenwerking met acht maatschappelijke organisaties. Gisteren presenteerden ze een actieplan om deze mensen beter te begeleiden.

Lees verder na de advertentie

Het aanvragen van toeslagen of aanmelden bij schuldhulpverlening is lastig voor mensen met een licht verstandelijke beperking, zegt onderzoeker Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht. Ze lopen een groter risico om in de schulden te raken omdat ze hun uitgaven en inkomsten niet goed overzien. Ze overzien bijvoorbeeld niet dat nu iets 'cadeau krijgen' en later betalen, financiële consequenties met zich meebrengt.

Verwachtingen Hulpverleners die mensen begeleiden naar werk of bij schulden, herkennen opvallende genoeg deze groep vaak niet. Ze weten niet hoe de licht verstandelijke beperking bijdraagt aan de financiële problemen en de moeite bij het vinden van een baan. De verwachtingen van hulpverleners zijn afgestemd op de gemiddelde burgers, zegt Jungmann. Maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking zijn deze verwachtingen vaak veel te hoog gegrepen. Ze vinden hun weg niet binnen een instantie, begrijpen niet wat er wordt uitgelegd in een gesprek of in een officiële brief, en weten niet wat ze moeten doen om uit de schulden te komen. Ook herkennen ze misbruik vaak niet, bijvoorbeeld door anderen die op hun naam een lening afsluiten. Bovendien zijn de strenge regels van de schuldhulpverlening voor hen vaak een struikelblok om hulp te krijgen. Daardoor lopen de lopen de spanningen op en bestaat het risico dat ze niet meer op hun werk verschijnen of zich ziek melden.

Signaleren De onderzoekers en maatschappelijke organisaties lanceren daarom een actieplan om deze groep te helpen. Hun plan is om hulpverleners te trainen in het signaleren van iemand met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast moeten maatschappelijke instanties gaan samenwerken. Zo gaan branchevereniging NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) en de koepel van sociale diensten Divosa samen lobbyen voor maatwerk voor deze groep. Zodat mensen met een licht verstandelijke beperking niet zomaar buiten de schuldhulpverlening worden geplaatst, omdat ze de consequenties van hun beslissingen niet konden overzien.

Lees ook:

Zijn deze mensen met een beperking straks klaar voor de arbeidsmarkt? 'Ik draai het liever om' In een prachtige oude boerderij in Woerden zit negen man op zelfgemaakte houten stoelen aan een mooie zelfgemaakte grote tafel, bij een houtkachel. Toon Beerens begeleidt op kleine schaal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.