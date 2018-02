De Nederlandse economie is in tien jaar tijd niet zo hard gegroeid als in 2017. Vergeleken met een jaar eerder nam de economie vorig jaar met 3,1 procent toe, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Een overtuigende groei om trots op te zijn”, zegt minister Eric Wiebes van economische zaken.

“Toevallig is het Valentijnsdag maar je hebt geen roze bril nodig om de goede signalen van onze economie te zien”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij CBS. In de jaarlijkse presentatie van ‘De staat van de economie’ staan veel grafieken met een stijgende lijn. Zo stegen de investeringen in Nederland vorig jaar met 6 procent, de export met 5,5 procent en bereikte het vertrouwen van industriële ondernemers het hoogste niveau ooit gemeten door het CBS.

Het voelt bijna onwennig om te reflecteren op iets waarover iedereen tevreden is Minister Eric Wiebes van economische zaken

De bouw floreert, de helft van de investeringen in Nederland kwamen vorig jaar uit die sector. “Het is duidelijk terug te zien dat de bouw een inhaalslag aan het maken is. Bestaande woningen worden steeds vaker verkocht en al dat verhuizen heeft ook een effect op de bestedingen van consumenten aan bijvoorbeeld meubels en elektronica, die groeide vorig jaar fors”, zegt Van Mulligen.

Onwennig Wiebes schaart zich bij het positieve geluid van het CBS. “Het voelt bijna onwennig om te reflecteren op iets waarover iedereen tevreden is”, zegt de minister met een knipoog naar de discussie rondom het Groningse gas. “De cijfers zijn overtuigend, maar uiteindelijk willen we dat de Nederlanders de groei zelf ook merken.” De vraag is of de Nederlander de sterkste economische groei in tien jaar tijd wel merkt. Salarisverwerker ADP berekende in januari dat de gemiddelde Nederlander er komend jaar 7 euro netto per maand op vooruit gaat. Vakbond CNV stond dan ook al snel klaar met een reactie op de groeicijfers: deze zouden niet goed verdeeld worden. Volgens de bond komt de economische groei te weinig terecht bij de mensen die keihard aan het werk zijn. Wiebes erkent de dat economische groei niet direct terug te vinden is op de loonstrook. “Ik ben er van overtuigd dat mensen snel wat gaan merken. Een deel van de groei die terecht komt bij huishoudens zie je misschien niet direct terug op de loonstrook, maar er zijn meer zaken waar je wat aan hebt zoals betere zorg en onderwijs.”