Steeds meer Nederlanders werken buiten kantooruren

Sinds 2003 is het aantal werkenden buiten kantooruren met zeven procent gestegen, blijkt vandaag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee komt Nederland uit boven het gemiddelde van de Europese Unie.

Het gaat niet om overwerk benadrukt het CBS, maar om uren die niet gemaakt worden tussen negen en vijf. Daaronder valt werken in de avond, nacht of in het weekend. 3,6 miljoen Nederlanders doen dat regelmatig en nog eens 1,9 miljoen af en toe. Bijna de helft van de werkenden klapt 's avonds regelmatig zijn laptop open en ongeveer net zo veel mensen gaan op zaterdag aan de slag. Op zondag geldt dit voor een derde van de werkenden. Eén op de zeven werkt wel eens in de nachtelijke uren.

Zelfstandigen In Nederland wordt gemiddeld vaker buiten kantoortijden gewerkt dan in de rest van de Europese Unie. Dat komt volgens het CBS omdat ons land relatief veel zelfstandigen telt. Het verschil tussen werknemers en ondernemers of zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is dan ook aanzienlijk. Ondernemers werken het vaakst buiten kantooruren. Ruim negen op de tien zelfstandigen met personeel werkt buiten de gangbare kantoortijd. Bij zzp'ers is dat 84 procent. Ook mensen met een flexibele arbeidsrelatie gaan vaker buiten kantooruren aan de slag gaan dan mensen met een vaste aanstelling.

Nachtwerk verstoort balans werk en privé Mensen die regelmatig buiten kantooruren werken zeggen dat het privéleven daardoor onder druk komt te staan. Regelmatig moeten ze gezinsactiviteiten missen omdat ze aan het werk zijn. Vooral nachtwerk trekt een wissel: 21 procent van de nachtwerkers mist vaak tot zeer vaak familieactiviteiten. Toch heeft werken buiten kantooruren niet alleen negatieve gevolgen. Uit onderzoek van TNS-Nipo uit 2010 in opdracht van de ministeries Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat werkenden gelukkiger worden van flexibel werken. Er zijn niet alleen persoonlijke voordelen, ook het gezin en het werk hebben er voordeel bij. 38 procent van de flexibele werkers ervaart meer rust in het huishouden. Flexibel werken zou bijdragen aan het geluksgevoel binnen het gezin. Vermoedelijk is het wel van invloed of mensen zelf hun tijden kunnen bepalen. Bij 74 procent van de flexibele werkers neemt het gevoel van vrijheid toe en 39 procent ervaart een afname in stress. Eén van de respondenten omschreef dit als volgt: 'Minder stress en meer rust maken dat ik me gelukkiger voel'. De tijdstippen waarop wordt gewerkt. © CBS Werknemers met een vaste arbeidsrelatie en een flexibele arbeidsrelatie. En zelfstandigen met en zonder personeel. © CBS Nederland in vergelijking met de rest van de Europese Unie. © CBS

