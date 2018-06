Steeds meer gebreken in nieuwbouwwoningen

Hij is klaar, na maanden bouwen kunnen de kopers hun nieuwe woning in. Wat een teleurstelling is het dan als blijkt dat de verkeerde tegels op de vloer zitten, er een draaideur is geïnstalleerd in plaats van een schuifdeur, de vloer niet vlak is en er te weinig stopcontacten zijn die bovendien op plekken zitten die niet waren afgesproken. Gebreken in een nieuw huis zijn echter eerder regel dan uitzondering.

Veel voorkomend is apparatuur die ontbreekt, ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, beschadigde deuren en barsten in tegels en sanitair

Bouwkundigen van de Vereniging Eigen Huis (VEH) registreerden gemiddeld 21 gebreken per woning in 2017. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van de crisisjaren toen er gemiddeld vijftien opleveringspunten werden genoteerd. Veel voorkomend is apparatuur die ontbreekt of niet is aangesloten, ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, krassen in ramen en het schilderwerk, beschadigde deuren en barsten in tegels en sanitair.

VEH onderzocht waar vorig jaar de meeste opleveringsgebreken voorkwamen. In de gemeente Ouder-Amstel leverden bouwers woningen op met gemiddeld 37 fouten. Daarna volgen huizen in Oegstgeest, Leiden en Maasdriel met ieder 32 tekortkomingen. Het best scoorden bouwers in de Groningse gemeente Haren. Daar noteerden bouwkundigen gemiddeld slechts zeven gebreken per woning.

Er is schaarste aan goed opgeleid bouwpersoneel dat netjes werkt, maar een stijging van 40 procent in vijf jaar is wel heel veel Steven Wayenberg

5-procentregel “Een toename van het aantal fouten hadden we wel verwacht in deze tijd van aantrekkende bouwproductie en schaarste aan goed opgeleid personeel dat netjes werkt, maar een stijging van 40 procent in vijf jaar is wel heel veel”, zegt Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis. “De tijd, zorg en aandacht die nodig is om een huis netjes en goed te bouwen, lijkt er niet te zijn. Kopers moeten daarom bij de oplevering van hun nieuwe huis goed opletten.” Bij de oplevering moet de woning immers voldoen aan de gemaakte afspraken tussen de koper en de bouwer. Als afgesproken extra’s - het meerwerk - niet is uitgevoerd, of verkeerd, mag de koper drie maanden wachten met het betalen van de laatste 5 procent van de rekening. Dat bedrag is wel al overgemaakt naar de notaris, maar de overboeking naar de aannemer mag dus worden uitgesteld. Dat is bedoeld als een soort stok achter de deur. Veel huizenkopers weten dat echter niet, of betalen onder druk van de bouwers toch al.