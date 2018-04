Steeds meer Burmezen keren terug om het land vooruit te helpen

In de afgelopen tientallen jaren zijn naar schatting ruim twee miljoen Burmezen hun land om politieke of economische redenen ontvlucht. Steeds meer van hen keren de laatste jaren terug. Ze zeggen hun soms comfortabele levens in het Westen vaarwel, om hun land van herkomst vooruit te helpen.

Lees verder na de advertentie

Hoewel de uitdagingen in Burma nog steeds groot zijn, voelen de terugkeerders zich aangetrokken door de veranderingen die sinds 2010 in het land hebben plaatsgevonden.

Zo heeft de militaire junta na tientallen jaren van onderdrukking de macht overgedragen aan een burgerregering en zijn er sinds die tijd veel hervormingen doorgevoerd.

Het doorgeven van kennis en vaardigheden is het meest waardevolle wat wij kunnen doen Hnin Win

Sommigen keren terug vanwege Burma's aantrekkende economie, anderen zien kansen in de politieke vrijheden die zijn ontstaan sinds de generaals hun absolute macht opgaven. Maar allemaal voelen ze dat ze iets kunnen toevoegen, omdat ze zowel Burma als de buitenwereld begrijpen.

Lees verder onder de foto

Joshua Htet © Ate Hoekstra

Kijk eens wat er in zes jaar tijd al is veranderd Joshua Htet (34) Advocaat Joshua Htet woonde, studeerde en werkte zestien jaar in Londen. Twee jaar geleden keerde hij terug naar Burma. Het was een droom die eindelijk uitkwam. "Ik had net mijn rechtenstudie afgerond en een postdoctorale studie mensenrechten gedaan toen ik een baan kreeg aangeboden bij het Britse advocatenkantoor Allen & Overy. Zij overwogen een vestiging in Burma te openen en waren op zoek naar een gekwalificeerde advocaat die bereid was om naar het land te verhuizen. Na nog vier jaar voor hen in Engeland te hebben gewerkt, ben ik teruggekeerd. En het voelt echt goed om hier te zijn." De advocaat hoopt zijn land, dat tientallen jaren van de buitenwereld was geïsoleerd en op veel fronten een enorme achterstand heeft op de rest van de wereld, vooruit te helpen. "Soms betwijfel ik of wat ik doe wel helpt. Maar ik word gemotiveerd door de onderliggende wens om dit land te zien veranderen. Ik ben zo bevoorrecht geweest dat ik Burma kon verlaten en allemaal studies kon volgen, dat ik nu iets terug wil geven. Ik voel dat ik bepaalde dingen kan die anderen niet kunnen." Htet erkent dat Burma nog veel problemen heeft. Desondanks is hij optimistisch over de toekomst. "Kijk eens wat er in zes jaar tijd al is veranderd. En vergeleken met de donkere jaren negentig gaat het nu zoveel beter. Dan moet ik toch wel positief zijn?" Lees verder onder de foto Hnin Win © Ate Hoekstra

Zakelijk is het soms echt een cultuurschok Hnin Win (29) Restauranthouder "Ik had altijd al de droom om een eigen restaurant te hebben, maar in Australië had ik niet het lef om dat echt te doen. Nu dacht ik: kom, ik probeer het. Als ik faal, ga ik gewoon terug naar huis." Hnin Win en haar familie arriveerden in 2002 als vluchtelingen in Australië. Sinds 2011 keerde ze verscheidene keren terug naar Burma. In 2015 werd ze mede-eigenaar van bar-restaurant Father's Office. "Mijn tante kwam dat jaar terug uit Europa en vroeg of ik dit samen met haar wilde doen." Na Australië was het moeilijk om weer in Burma te leven, vertelt Win. "Nu voel ik me wel thuis hier, maar er zijn nog steeds mensen die me niet als Burmees zien. Zakelijk is het soms echt een cultuurschok. Zo is het hier niet toegestaan dat je als vrouw een vergunning aanvraagt om alcohol te mogen schenken. Je moet je aanpassen en accepteren dat zaken hier niet van de ene op de andere dag veranderen." De restauranthoudster gelooft dat terugkeerders een verantwoordelijkheid hebben tegenover hun geboorteland. "Het doorgeven van kennis en vaardigheden is het meest waardevolle wat wij kunnen doen. Tachtig procent van mijn personeel begint hier zonder ervaring of vaardigheden, dus vertel ik hen wat ik weet en wat ik kan. Ik help hen en daar ben ik best trots op." Lees verder onder de foto Min Zaw Oo © Ate Hoekstra