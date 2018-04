Stappenplan tegen eenzijdige blik media

Met grote ogen stapt Zoë Papaikonomou de redactievloer van de Amsterdamse stadszender AT5 op. Achter de bureaus vliegen vingers van redacteuren over hun toetsenborden, een verslaggever brult om een cameraman, het luide gerinkel van telefoons klinkt onophoudelijk. Hier worden de verhalen van de hoofdstad verteld.

Ietwat onzeker, maar opgewonden sluit ze zich als stagiaire aan bij twee ervaren journalisten die uitrukken voor een reportage. Toch gaat Papaikonomou die avond teleurgesteld naar huis. Want waarom stapte haar collega op vrijwel enkel witte mensen af in Osdorp, een buitenwijk die nota bene veel bewoners met een migratieachtergrond telt?

Niet alleen voor, ook de mensen die rondlopen achter de schermen vormen samen geen goede afspiegeling van de samenleving, zo beseft ze. Verscheidenheid in kleur, afkomst en religie is er nauwelijks op de redactie. Als halve Griek heeft Papaikonomou als bijna de enige journalist een biculturele achtergrond.

Zo spraken ze RTL-presentator Diana Matroos, die in 2015 het publieke debat een zwieper gaf door naar buiten te brengen dat een chef een handjevol pepernoten op haar bureau had gelegd met de woorden 'Voor de enige Zwarte Piet op de redactie'. Maar ook Selli Altunterim, nu eindredacteur bij het actualiteitenprogramma Nieuws en Co op Radio 1, komt in het boek aan het woord, en Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam.

In 'Heb je een boze moslim voor mij?', dat vanaf deze week in de winkel ligt, onderzoekt Papaikonomou (36) culturele diversiteit in de journalistiek. Samen met Annebregt Dijkman (39), die als organisatieantropoloog eenzelfde sentiment proeft, interviewde ze twee jaar lang 62 deskundigen en journalisten over hun ervaringen en perspectieven op het thema diversiteit.

Er ontkiemt een gevoel van ongemak in haar hoofd, dat in de jaren na die eerste stagedag almaar groeit. En heeft geleid tot het boek dat nu, ruim dertien jaar later, op de eettafel van haar lichte appartement in Amsterdam-Oost ligt.

Als voorbeeld noemt ze de coup in Turkije, en het effect daarvan op de Turkse gemeenschap in Nederland. "Dat was een hele ingewikkelde situatie, en redacties hadden geen idee dat die gebeurtenis hier zo veel voeten in de aarde zou hebben." Dat resulteerde volgens Dijkman in stigmatiserende verslaglegging. "Het bleef hangen in de oppervlakte, of werd maar helemaal niet verslagen."

Waarom dat problematisch is? "Iedereen kijkt door een eigen filter naar de wereld", stelt Dijkman. "Ik heb een bepaalde bril op, en jij ook. En omdat de groep journalisten vrij homogeen is, kijken zij door eenzelfde bril om zich heen. Bovendien putten ze uit dezelfde soort netwerken om bronnen te vinden. Daardoor missen redacties bepaalde perspectieven, stemmen en ontwikkelingen, die eenzijdige berichtgeving levert blinde vlekken op."

Papaikonomou en Dijkman ontdekten dat zij niet de enige zijn die proeven dat er iets moet veranderen op de redacties. Culturele diversiteit ontbreekt. In straatinterviews, krantenartikelen en op de werkvloer zelf: het gros van de mensen is wit.

"Inmiddels beginnen mensen te zuchten als je erover begint", aldus Papaikonomou. Toch is er nog altijd weinig veranderd op de redactievloeren. "Alle 'allochtonenpotjes', diversiteitsprojecten en beloftes ten spijt, schiet het maar niet op met inclusiviteit in de media."

Papaikonomou en Dijkman erkennen dat zij niet de eersten of enigen zijn die het gebrek aan culturele diversiteit in de journalistiek aankaarten. Het thema is al pakweg vier decennia een steeds opnieuw terugkerend onderwerp van het publieke debat.

Bovendien, vult Papaikonomou aan, maakt het gebrek aan diversiteit journalisten minder kritisch: mensen die op elkaar lijken zijn het sneller met elkaar eens. "En zo lopen we als verslaggevers het risico mensen waarin wij onszelf niet direct herkennen in hokjes te stoppen."

En ja, het vergroten van culturele diversiteit heeft tijd, geld en bovenal een lange adem nodig. Maar, zo stelt Papaikonomou, het levert de redactie ook veel op. "Kwalitatief betere journalistiek bijvoorbeeld, onderscheidend vermogen, en een nieuwe groep lezers of kijkers die zich ineens herkennen in wat ze voorgeschoteld krijgen. Diversiteit hangt met alles samen."

"We hebben in dit boek heus het wondermiddel niet uitgevonden", zegt Papaikonomou. Dijkman vult haar aan: "Maar met dit boek kunnen redacties nu niet meer zeggen: we willen wel, maar we weten niet hoe. Gaan ze niet met diversiteit aan de slag, dan is het een keus. Want de tijd van enkel praten is voorbij."

Stap 1: Steek de hand in eigen boezem

Erken dat je als krant of omroep niet inclusief bent, en dat wel moet worden. "Dat is niet zo makkelijk als het klinkt", erkent Papaikonomou. "Een van de pijlers van journalistiek is objectiviteit of neutraliteit." Geef je toe dat je een bepaalde bril op hebt, dan zeg je dus eigenlijk dat je dat niet bent. Dat is pijnlijk. Dit is ook precies waarom het stimuleren van diversiteit zo moeilijk op gang komt in ons vak, in het bedrijfsleven gaat het op sommige plekken bijvoorbeeld beter."

Toch denkt ze dat eerlijkheid de betrouwbaarheid van de journalistiek enkel vergroot. "Als consument zelf zou ik het waarderen wanneer een medium open zegt dat het worstelt met diversiteit. Want verandering is voor een dominante groep ook ook bloody ingewikkeld. Dat zien we dagelijks terug in berichtgeving.""