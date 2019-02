Stakingen doen Ryanair toch pijn, bedrijf maakt verlies

Ryanair draaide in het derde kwartaal 20 miljoen euro verlies. Opmerkelijk, want een jaar eerder boekte het bedrijf nog 105 miljoen euro winst. De voornaamste reden van het verlies: lage ticketprijzen. Ook liep het Ierse bedrijf geld mis door stakingen.

Ryanair staat bekend om zijn spotgoedkope vliegtickets, maar blijkt nu last te hebben van dat handelsmerk. Topman Michael O’Leary vindt het verlies teleurstellend, maar troost zich ermee dat het aan de goedkope vliegtickets ligt. Volgens O’Leary levert dat een bijdrage aan de huidige en toekomstige groei. Klanten maken volop gebruik van de stuntprijzen. In het derde kwartaal van 2018 had Ryanair 8 procent meer klanten dan in het jaar ervoor.

Minder tickets Maar nu voelt het bedrijf dus vooral pijn, deels door de stakingen. De Ierse maatschappij heeft de afgelopen twee jaar veel problemen gehad met het personeel. De werkonderbrekingen in onder andere Ierland, Nederland, Spanje, Duitsland en België leidden tot annuleringen en dus extra kosten. Dure vliegtuigen bleven aan de grond, passagiers ontvingen een vergoeding en de luchtvaartmaatschappij moest het klagende personeel meerdere malen tegemoetkomen. Wat de luchtvaartmaatschappij ook niet ten goede kwam, was dat er minder tickets werden verkocht afgelopen najaar. Daardoor moest Ryanair duizenden vluchten schrappen. Tegelijkertijd besloot het bedrijf de basis op luchthaven Eindhoven te sluiten. Een beslissing die niet in goede aarde viel bij het personeel. Zo’n 140 piloten en cabinemedewerkers verloren hun baan. Anderen werden overgeplaatst naar Bulgarije, Marokko of een ander Europese standplaats van Ryanair. Zestien piloten gingen met dat ontslag niet akkoord en stapten, met steun van de vakbond, naar de rechter. Het oordeel: de medewerkers hebben gelijk. Ryanair had de Eindhovense uitvalsbasis nooit mogen sluiten, aldus de rechter. Aanleiding voor de werkonderbrekingen waren de slechte arbeidsvoorwaarden waaronder Ryanairpersoneel moet werken. Door de lage uurtarieven, krappe pauzes, lange werktijden en andere werkongemakken aan de kaak te stellen, hoopte het personeel op verandering van het beleid van O’Leary. Baten mocht het nauwelijks. De Ierse budgetvlieger nodigde weliswaar voor het eerst de bonden uit aan tafel, maar onderhandelen over loonkosten wilde het bedrijf niet. Aan het handelsmerk van Ryanairwordt voorlopig niet getornd, zegt O’Leary. Vliegen blijft goedkoop. En de passagiers lijken daar blij mee te zijn. Nog altijd zijn de vluchten voor 96 procent gevuld.

