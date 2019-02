Staking Curaçao voorbij, maar de onrust nog niet

“Ik hoop dat we dit weekend rustig kunnen slapen”, zei premier Rhuggenaath op de lokale radio.

Aan de eerste eis, het vertrek van Clift Christiaan, die namens de raffinaderij onderhandelt met externe partners voor overname van de raffinaderij eind van dit jaar, werd gehoor gegeven. De vakbonden eisten zijn vertrek omdat de Christiaan sympathie zou hebben voor een belangengroep die sluiting zou willen van de raffinaderij. De bonden gaven hem de schuld voor het mislukken van een overnamedeal van Motiva Enterprises uit Amerika, afgelopen dinsdag.

De tweede eis was het opnemen van vakbondsleider Erol Cova in het onderhandelingsteam. Maar daar ging RdK niet mee akkoord. Cova, van geboorte Venezolaan, staat op de payroll van de huidige exploitant, PdVSA. Een rol in het onderhandelingsteam is daarmee uitgesloten, zegt RdK.

Sluiting Of de onrust op het eiland met de beëindiging van de Isla-stakers voorbij, valt te bezien. De kans dat de raffinaderij voor het einde van dit jaar sluit is groot. Isla ligt al bijna een jaar stil en er komt al maanden geen druppel olie meer uit Venezuela. De paar tankers die Curaçao wel bereikten, werden meteen aan de ketting gelegd, vanwege miljoenen beslagen door Amerikaanse schuldeisers van PdVSA. Door de crisis in het land van Maduro is er geen geld meer en blijft alle olie in de grond. De Curaçaose premier, Eugene Rhuggenaath, zegt dat de onrust ook aangewakkerd werd door groepen in de samenleving die andere belangen nastreven dan de continuïteit van de honderd jaar oude olie-industrie op Curaçao. Hij wees daarmee niet alleen naar zijn politieke tegenstanders, maar vooral naar de vakbonden, die zeer veel macht hebben. Het is een publiek geheim dat die hun geld krijgen van het Venezolaanse PdVSA. “Ik ben benieuwd hoe potentiële overnamepartners, die fors zullen moeten investeren (2,3 miljard dollar, dd) aankijken tegen de acties van de bonden. Zij geven een verkeerd signaal”, aldus Rhuggenaath.

