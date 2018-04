Stakende buschauffeurs eisen harde garanties over lagere werkdruk

Sinds vanochtend 4 uur ligt het busverkeer grotendeels plat. Ook rijden niet alle regionale treinen. De staking is afgeroepen omdat leden van onder meer vakbonden CNV en FNV niet akkoord zijn gegaan met een eerder behaald onderhandelingsresultaat.

Het grootste knelpunt is de werkdruk. Volgens de vakbonden moeten de chauffeurs op drukkere wegen steeds sneller rijden. Voor pauze is geen tijd, zeggen ze, zelfs niet om te plassen. De strakke roosters hebben ook gevolgen voor de veiligheid van de reizigers, merken ze op. Verder gaat de dienstverlening achteruit, bijvoorbeeld aan passagiers die om reisadvies vragen.

Nieuwe roosters

Nadat op 4 januari al was gestaakt, werd anderhalve week later een akkoord gesloten met de werkgevers. Per busregio zou maatwerk worden toegepast om de werkdruk te verlagen. Maar vakbondsleden hebben het resultaat afgekeurd. Chauffeurs hoorden volgens de FNV van lokale managers dat er toch niets gaat veranderen. Zij eisen daarom harde afspraken in de cao voor het streekvervoer, die voor 12.000 werknemers geldt. Volgens de vakbonden wilden de vervoersbedrijven niet terugkeren aan de onderhandelingstafel.

De werkgevers zeggen niet te begrijpen waarom de eerdere overeenkomst is afgewezen. “Er was afgesproken om de werkdruk mee te nemen in het nieuwe rooster, dat in december van dit jaar ingaat. We zijn dus nog niet eens toegekomen aan de uitvoering van het akkoord”, zegt woordvoerder Tanja Copal van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), die onder meer Arriva, Connexxion en Qbuzz vertegenwoordigt.

Het busrooster hangt samen met de dienstregeling van de treinen en is niet zomaar op een middag te herzien. “Elke minuut erbij betekent geld erbij”, zegt Copal, “daar moet je goed naar kijken.” De ondernemingsraden zouden de voortgang monitoren, zegt ze.