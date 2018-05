Staat het mijn vader vrij mij iets te schenken?

Beste Een gekregen schilderij,

Basis van het erfrecht is dat kinderen gelijk bedeeld worden. De kinderen van uw overleden zus staan in de plaats van hun moeder. Het deel van uw vaders erfenis dat bestemd was voor uw overleden zus vloeit naar haar kinderen. Als het bewuste schilderij veel geld waard is, kan uw vader dat inderdaad niet zomaar aan u cadeau doen. Stel het schilderij is honderdduizend euro waard, en verder stelt de erfenis niets voor. Dan zou dat betekenen dat u dat kostbare schilderij krijgt en uw broers en zusters (of hun kinderen als er iemand van hen eerder is overleden) niets. Dat zou onrechtvaardig zijn. Daarom moet het schilderij worden getaxeerd. Als het niets waard is, des te beter, dan kunt u het gewoon houden. Als het wel wat waard is, kunt u het doorgaans nog steeds houden, maar dan moet de waarde ervan verrekend worden met de verdeling van de rest van de erfenis: spaargeld, verkoop van het huis, andere kostbaarheden. Het gaat dus alleen om de financiële waarde van dingen. Spullen die emotionele maar geen financiële waarde hebben mag uw vader weggeven zoveel hij wil en aan wie hij wil.

