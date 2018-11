St Jansdal kan de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen goed gebruiken

Een mozaïek van de barmhartige Samaritaan hangt prominent in de vergaderzaal van St Jansdal. Het ziekenhuis, met nu 340 bedden, ontstond in de jaren zeventig uit een fusie tussen een katholieke zorginstelling en twee protestants-christelijke. “Als je iemand ziet in nood, word je met ontferming bewogen”, zo duidt geestelijk verzorger Huib van der Burg de betekenis van het mozaïek voor de medewerkers van het ziekenhuis. “Heb je naaste lief.” Die inspiratie zorgt volgens Van der Burg voor een ziekenhuis dat gloednieuwe operatiekamers combineert met ‘de menselijke maat’.

Het ziekenhuis in Harderwijk (1750 medewerkers) wil zich ook ontfermen over de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland (met zo’n 900 medewerkers). St Jansdal is de enige kandidaat met wie de curatoren nog praten.

Kwaliteit Dat wil St Jansdal niet alleen uit barmhartigheid. Volgens gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit kan het ziekenhuis de patiënten uit Lelystad en omgeving goed gebruiken. “Vanwege kwaliteitsrichtlijnen moet op de intensive care en spoedeisende hulp 24 uur per dag een speciale arts aanwezig zijn. Voor ziekenhuizen met de omvang van St Jansdal is dat nét te betalen. Dan moet er wel intern geld bij.” Vorig jaar leed St Jansdal een verlies van 4,2 miljoen. Het ziekenhuis had eenmalig hoge kosten en minder omzet door een reorganisatie en de invoering van een elektronisch patiëntendossier. Het ziekenhuisbestuur sprak in zijn jaarverslag van 2016 over het begin van ‘de tocht door de woestijn’. Dit jaar schrijft het ziekenhuis weer zwarte cijfers, zo is de verwachting. Ook de afgelopen jaren was St Jansdal financieel gezond. Wat St Jansdal wil doen met de buitenposten van de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord, Dronten en Urk, is niet bekend. In het plan kunnen patiënten in Lelystad nog terecht voor poliklinische ingrepen en onderzoeken. Ook komt er een spoedpoli, geopend van 07.30-22.30 uur. Voor complexe zorg, spoedeisende hulp in de nacht en acute verloskunde moeten patiënten naar Harderwijk. Zo kunnen de spoedeisende hulp en intensive care zichzelf daar beter bedruipen, denkt econoom Koolman. Voor complexe zorg, spoedeisende hulp in de nacht en acute verloskunde moeten patiënten naar Harderwijk

Spannend Of die patiënten ook echt naar Harderwijk zullen gaan, vindt Koolman nog wel ‘spannend’. “Het is met zijn christelijke achtergrond een bijzonder ziekenhuis, dat cultureel echt bij de Veluwe hoort. Inwoners van Lelystad hebben meer binding met Almere en Amsterdam. Ook de ov-verbinding met Almere is beter.” Volgens geestelijk verzorger Van der Burg komen er volop patiënten met een niet-christelijke achtergrond in St Jansdal. Naastenliefde gaat immers over religieuze grenzen. De ‘notitie identiteit’ van het ziekenhuis memoreert de barmhartige Samaritaan. Want was die bijbelse zorgverlener niet juist een ‘ongelovige’ vreemdeling?

