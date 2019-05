Sri Lanka kondigt avondklok af in ‘Klein Rome’ na geweld tussen christenen en moslims

Het is onbekend of slachtoffers zijn gevallen door het geweld. Negombo is een van de plekken waar terroristen op Eerste Paasdag aanslagen pleegden op kerken en hotels­­. In de stad werd de St. Sebastiankerk aangevallen.

Uitzettingen Hoewel Sri Lanka­­ overwegend boeddhistisch is, wonen­­ in Negombo veel christenen. De stad wordt ook wel ‘Klein Rome’ genoemd. Terreurbeweging IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bomaanslagen, waardoor zeker­­ 257 mensen omkwamen. Intussen kondigde de regering zondag ook de uitzetting aan van ruim zeshonderd buitenlanders, onder wie tweehonderd moslimpredikers, die de duur van hun visum hebben overschreden. Volgens de politie gaat het vooral om Indiërs, Pakistanen, Bengalen en Malediviërs. Gevreesd wordt dat sommige predikers lokale moslims radicaliseren. Vanwege de terreurdreiging droegen rooms-katholieke geestelijken zondag voor de tweede week achtereen geen missen op. Wel hield de aartsbisschop van Colombo, de kardinaal Malcolm Ranjith, een preek in een kapel bij zijn residentie, die live op televisie werd uitgezonden.

