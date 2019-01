Sportclubs willen een zwarte lijst met daarop ook ontuchtverdáchten

De jeugdtrainer die op de sportclub de fout in gaat, kan nog te gemakkelijk zijn boeltje pakken en zich bij een volgende club vergrijpen aan jonge sporters. Dus werken NOC*NSF en de bond van vrijwilligersorganisaties, Vereniging NOV, aan een gezamenlijke lijst van mensen die betrokken zijn bij een sportclub en zich op de een of andere manier schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

NOC*NSF en Vereniging NOV hebben nu ieder een eigen zwarte lijst, en dat werkt niet. Op beide lijsten staan mensen die veroordeeld zijn door het Instituut Sportrechtspraak, dat zaken behandelt van zowel sportclubs als vrijwilligersorganisaties. Maar verenigingen sturen vermoedens van misbruik zelden door naar de tuchtrechter en dus staan er op beide lijsten amper namen; bij zowel Vereniging NOV als NOC*NSF zou het gaan om drie mensen. De twee lijsten zijn ook nog eens niet gecombineerd, waardoor iemand die bij de scouting een jongetje aanrandt, wel terechtkan bij een sportclub.

Op de nieuwe lijst moeten ook mensen komen die via het strafrecht veroordeeld zijn, bijvoorbeeld voor aanranding, en mensen die geschorst zijn of een andere sanctie kregen van hun club. “Het is niet de bedoeling dat je bij elke schorsing zomaar op die lijst staat”, zegt de woordvoerder van NOC*NSF. “Maar als er een onderzoek loopt naar misbruik dan vinden wij dat andere clubs daarvan moeten weten.” Het idee is dat iemand weer van de lijst af gaat, als er na afronding van het onderzoek niets aan de hand blijkt.

Met name de wens om ook mensen die niet veroordeeld zijn door een rechter op de lijst te zetten, heeft nog wel wat haken en ogen. Want hoort een onschuldige (tot het tegendeel is bewezen) thuis op een lijst vol aanranders en verkrachters? Volgens hoogleraar sport en recht Marjan Olfers van de Vrije Universiteit wel. “Het adagium dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, geldt in het strafrecht. Hier gaat het om civiel recht. Jij mag ook beslissen wie je toelaat in je eigen huis.”

De sportbonden en vrijwilligersorganisaties discussiëren volgens de woordvoerder van NOC*NSF nog over de vraag of het een goed idee is om mensen naar wie geen onderzoek is gedaan door de politie of de tuchtrechter, maar van wie het bestuur een sterk vermoeden heeft dat er iets niet in de haak is, ook op de lijst te plaatsen.

Maar inderdaad, zegt Olfers, de organisaties moeten goed kijken hoe hun nieuwe lijst juridisch in elkaar moet steken. Olfers, die betrokken is bij het project: “Je moet goed kijken of plaatsing op zo’n lijst proportioneel is. Ook de privacy moet goed geborgd zijn.” Wat haar betreft is er bij een vermoeden van misbruik voldoende reden voor een vlaggetje bij iemands naam. “Je moet het risico dat er iets misgaat zo klein mogelijk maken.”

‘Schande’

Hoogleraar recht en psychologie Peter van Koppen (Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit) heeft geen goed woord over voor het idee om verdachten of mensen naar wie geen onderzoek loopt op een zwarte lijst te zetten. “Eigenrichting, noemen we dit”, reageert hij. Juridisch kan het allemaal, aldus Van Koppen, “maar de vraag is of we dit moeten willen. Bij een vermoeden van misbruik is het heel simpel: je moet aangifte doen.” Ook als het slachtoffer dat zelf niet wil, kan een club de politie bellen. Sinds 1 januari moet er een melding gedaan worden bij de sportbond.

Van Koppen: “Bepaalde gedragingen zijn strafbaar en daar kan iemand voor veroordeeld worden. De rest is naming and shaming, alsof iedere voetbaltrainer aan kleine jongetjes zit.” Dat de organisaties zeggen goed om te willen gaan met de privacy van wie er op de lijst staat, noemt hij onzin. “De essentie van zo’n lijst is dat iedereen erin moet kunnen zoeken.”