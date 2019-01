Spontane inzamelingsactie voor oud-voetballer van FC Utrecht

Na een ­aantal operaties in het Utrechts Medisch Centrum wacht de 27-jarige Houtenaar een lange ­revalidatie. Of hij ooit weer kan voetballen is ongewis.

Voor een speler met een hard schot in de benen zou Leon de Kogel een naam kunnen zijn van een voetballer in een spannend stripverhaal. Maar na het ongeval tijdens een korte vakantie met vrienden op Malta is de oud-aanvaller van FC Utrecht, Almere ­City, VVV en Go Ahead Eagles de ongewilde hoofdpersoon in een horrorverhaal geworden.

Inmiddels is al ruim zesduizend euro opgehaald

In een openhartig interview met het weekblad Voetbal International vertelde De Kogel onlangs dat hij niet in staat was om voor de hoge medische kosten op te draaien en nauwelijks nog kan rondkomen. Zijn huidige club, het Spaanse UE Cornelià, betaalt hem geen salaris meer en de verzekeringsmaatschappij van de taxichauffeur die het ongeluk veroorzaakte, hult zich in stilzwijgen.