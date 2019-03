Spoedposten sluiten hun deuren, hoe erg is dat?

En weer kwamen er vorige maand ziekenhuizen bij die hun afdelingen spoedeisende hulp (seh) gaan sluiten: in Hoogeveen en Stadskanaal. Ze voegen zich bij ziekenhuizen in Tilburg, Lelystad en Den Haag die even­eens de afgelopen maanden bekendmaakten hun spoedposten te sluiten. Vijf jaar geleden waren er nog 94 hulpposten waar patiënten op elk moment van de dag of nacht terechtkonden. Als ook de seh’s in eerdergenoemde steden sluiten, blijven er nog 79 over.

Zo’n sluiting leidt steevast tot onrust bij de bewoners van de regio. Wat als ik straks een hartinfarct krijg, moet ik dan drie kwartier in een ambulance liggen die over hobbelige wegen naar een ziekenhuis in een vreemde stad rijdt?, vragen sommigen zich af. Hoe begrijpelijk deze angst ook is, de doembeelden komen niet overeen met de werkelijkheid, zeggen deskundigen.

Ja, sluiting van spoedeisendehulpposten kan nadelige effecten hebben, zo laten onderzoeken zien, maar het hoeft niet. Daarnaast is het niets nieuws als ambulances de dichtstbijzijnde ziekenhuizen links laten liggen als zij verderop betere zorg voor hun patiënt kunnen krijgen.

“Bij sluitingen van seh’s komt altijd emotie vrij”, zegt Annemarie van der Velden, seh-arts in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). “Dat komt doordat mensen het gevoel hebben dat de risico’s omhooggaan en de kwaliteit van zorg daalt. Maar dat is zeker niet het geval. De sluiting van de spoedeisende hulp in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis bijvoorbeeld zal helemaal geen gevolgen hebben omdat de volgende seh 3 kilometer verderop ligt.”

Remko Seinstra gebruikt vergelijkbare woorden. Hij is centrummanager van de afdelingen spoedeisende hulp, intensive care en cardiologie van het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen en manager van de seh in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). “In het zuiden en westen van Nederland zijn er meer ziekenhuizen per vierkante kilometer. Bij ons in het noorden is de spreiding groter.” Dus zijn ook de consequenties groter, merkten bewoners van de regio rond Dokkum vijf jaar geleden. Toen sloot de acute hulppost van het lokale ziekenhuis waardoor bewoners nu naar Leeuwarden, Groningen of Drachten moeten. Seinstra zag in Leeuwarden wel een lichte toename van patiënten, maar de sluiting in Dokkum zorgde niet voor files van ambulances en opstoppingen van brancards in de gang.

Norm van 45 minuten

Dat beeld werd vorig jaar wel geschetst door de voormalig directeur van UMCG Ambulancezorg, een van de ambulancediensten in de regio. Eind oktober schreef Tjerk Hiddes in een brief dat patiënten onaanvaardbare risico’s lopen als de seh’s in Stadskanaal en Hoogeveen sluiten. De reistijden worden langer en ziekenhuizen met seh’s zullen eerder vol zitten en opnamestops afkondigen, stelde hij.

De nieuwe directeur, Victor Verrijp, is voorzichtiger in zijn uitlatingen. Hij kan nog weinig zeggen over de gevolgen omdat de plannen nog niet precies bekend zijn. Die komen waarschijnlijk deze zomer naar buiten. Wel maakt Verrijp zich net als zijn voorganger zorgen over de volle ziekenhuizen die geen patiënten meer opnemen. “Ziekenhuizen vragen dan een time-out aan omdat ze vol zitten. Dat moet niet te vaak gebeuren, anders kunnen we patiënten moeilijker kwijt en krijgen we hen lastiger binnen 45 minuten op de goede plaats.”

Alles wat levensreddend is en direct moet gebeuren, kan in de ambulance

Die 45 minuten is de maximale tijd die mag verstrijken tussen een melding en de aankomst op een afdeling in een ziekenhuis. De norm wordt bijna in heel Nederland gehaald. Alleen op de Waddeneilanden lukt dat niet. Die 45 minuten is overigens een willekeurig gekozen norm. “Dat hebben we onszelf in Nederland opgelegd”, zegt Van der Velden. “Er zijn geen studies waaruit blijkt dat patiënten na 45 minuten onomkeerbare gezondheidsschade oplopen.”

Niet iedereen komt de seh binnen in een ambulance met gillende sirenes. De meeste patiënten gaan eerst naar de huisarts. Als de huisarts hen doorverwijst naar de spoedeisende hulp, moeten bijvoorbeeld de inwoners van Lelystad en Dokkum langer reizen dan ze gewend waren. De eventuele vervolgbehandeling gebeurt vaak in hetzelfde ziekenhuis, zodat zij ook daarna verder moeten rijden. Dat kan onhandig zijn, maar levert niet de grootste zorgen op. Die zitten bij de levensbedreigende situaties na een verkeersongeluk bijvoorbeeld of na een hartaanval. Maar voor dat soort ‘hoogcomplexe zorg’ verandert er niet veel. Ambulances rijden al jaren niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

“Al is een ambulance met een ernstig zieke patiënt dichter bij Heerenveen, dan kan hij alsnog naar Groningen rijden”, zegt Seinstra. “Daar heb je het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De universitaire centra doen de hoogcomplexe zorg. En als er iets misgaat met het hart, rijdt een ambulance ook niet altijd naar het eigen ziekenhuis maar naar het MCL in Leeuwarden. Daar is namelijk het hartcentrum in Friesland. Zo werken we al jaren, al is dat misschien wat minder bekend bij het publiek.”

Van der Velden geeft het voorbeeld van brandwonden. Wie derdegraads brandwonden oploopt in Amsterdam, passeert in de ambulance waarschijnlijk flink wat ziekenhuizen voordat hij of zij aankomt in het brandwondencentrum in Beverwijk. Dat topklinische centrum is een goed voorbeeld van gespecialiseerde of geconcentreerde zorg. Door zorg voor een bepaalde aandoening te concentreren op één plek, stijgt de kwaliteit van de behandeling. Dat is ook de reden van de sluitingen van de seh’s. Natuurlijk speelt geld een rol, maar het gaat ook om concentratie van kennis en kunde.