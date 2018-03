Spiraaltje of toch de pil voor dochterlief?

De vriendinnen van haar dochter laten al spiraaltjes zetten. Een van hen heeft zelfs een hormoonstaafje in haar arm laten implanteren zodat ze drie jaar lang niet meer ongesteld wordt. Dit terwijl er nog geen serieuze vriendjes in het spel zijn. Haar dochter heeft sinds kort wel een vriendje en vraagt om advies. De lezer vindt het lastig. Ze wil haar 16-jarige dochter adviseren maar weet niet goed hoe.

Want wat is een goed anticonceptieadvies? Via het internet komt ze er niet uit. Zelf is ze bekend met de pil maar dat lijkt, als ze de vriendinnen van haar dochter moet geloven, niet meer de norm. Is een spiraaltje beter? En wat is veiliger: anticonceptie met of zonder hormonen?

De pil die het meest is getest en het vaakst wordt gebruikt, is van het merk Microgynon

"Het is fijn dat ze het met haar dochter kan bespreken", zegt huisarts Sandra Kalmijn van de huisartsenpraktijk Alons in Hilversum. "Bij het kiezen van de juiste anticonceptie is het belangrijk om goed te luisteren. Welk middel het beste werkt, verschilt per persoon. Om daar achter te komen is het belangrijk om te weten hoe zwaar iemand menstrueert en of ze bereid zijn om iedere dag een pil te slikken."

Lagere concentraties De anticonceptiepil en het hormoonspiraaltje winnen het qua populariteit met gemak van alle andere methoden. "Maar tussen beide zit een flink verschil", zegt de huisarts. "De pil bevat twee hormoonsoorten. Een hormoonspiraal bevat een veel lagere concentratie hormonen en maar één hormoonsoort. Beide kennen nadelen. De pil vergt discipline. "Om baby's te voorkomen, moet je die dagelijks slikken. Dat is soms lastig, als iemand vergeetachtig is bijvoorbeeld. Maar het plaatsen van een spiraaltje is ook niet niets. Al is het voordeel dat deze vijf jaar lang werkt", zegt de huisarts. "Het plaatsen van een spiraaltje is een pijnlijke ingreep, zeker op jonge leeftijd. Daarom adviseer ik altijd eerst de anticonceptiepil." De pil die het meest is getest en het vaakst wordt gebruikt, is van het merk Microgynon en komt in meerdere gradaties. Twintig milligram, dertig milligram en vijftig milligram. "Ik schrijf om te beginnen altijd de laagste dosis voor. Als een vrouw dan heftig menstrueert kan het zijn dat ze 'door de pil heen' alsnog bloed verliest. Dan kan de dosis worden verhoogd", aldus de huisarts. De pil is het meest laagdrempelig en het minst pijnlijk. "Je kunt er wel iets door aankomen (maximaal twee kilo) en het kan effect hebben op de seksdrive." Bij de pil is, als je deze trouw slikt, de kans op zwangerschap 0,3 procent