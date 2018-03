Spionnen moorden als het zo uitkomt: 'Je raakt gewend aan het doden'

Groot-Brittannië trekt momenteel hard van leer tegen Rusland vanwege een vermoede poging tot moord op de Russische oud-spion Sergej Skripal. De voormalige geheim agent en zijn dochter Joelia liggen al weken in levensgevaar in het ziekenhuis. De twee werden begin deze maand buiten bewustzijn aangetroffen op een bankje in de Britse stad Salisbury, kennelijk besmet met een Russisch zenuwgas.

Volgens Ben de Jong, kenner van de Russische veiligheidsdiensten en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, past het incident in een patroon. "De Russen hebben een traditie van politieke moorden in het buitenland en ze gebruiken vaak ook exotische giffen. Onder Poetin is die traditie weer opgepakt."

Wat er precies is gebeurd met vader en dochter Skripal is nog een mysterie, maar het geval vestigt de aandacht op een van de donkere kanten van internationale spionage. Want niet alleen Russische geheim agenten plegen liquidaties, ook veiligheidsdiensten van andere grootmachten beschikken doorgaans over afdelingen voor 'clandestiene' operaties. Die afdelingen houden zich onder meer bezig met desinformatie en propaganda, het trainen en bewapenen van rebellen, het aanwakkeren van opstanden en staatsgrepen, en zo nodig ook met moorden.

Gifgassen zijn daarbij wel vaker een wapen. Zo pleegden Noord-Koreaanse agenten vorig jaar in Maleisië een moordaanslag met zenuwgas op een halfbroer van dictator Kim Jong-un. Maar slachtoffers kunnen net zo goed worden verdronken in hun eigen bad, van een hotelbalkon geduwd, neergestoken, doodgeschoten, opgeblazen, of - een Amerikaanse specialiteit - geliquideerd door middel van een luchtaanval met een drone.

Samenwerking

Soms werken bevriende veiligheidsdiensten hierbij ook nauw samen. Zo reconstrueerde The Washington Post hoe CIA-agenten in 2008 de routines in kaart brachten van Hezbollah-kopstuk Imad Mughniyah, die destijds in de Syrische hoofdstad Damascus woonde. De CIA ontwikkelde ook de precisiebom die werd verstopt in het reservewiel van Mughniyahs terreinwagen. Vervolgens brachten agenten van de Israëlische geheime dienst Mossad het explosief van afstand tot ontploffing toen de Hezbollah-man naar zijn wagen liep. Volgens de krant was Mughniyah op slag dood.

"Ik weet niet of wij bij die actie betrokken waren", zegt Joe Wippl, veteraan van de clandestiene dienst van de CIA en tegenwoordig hoogleraar inlichtingenstudies aan de Universiteit van Boston. "Maar als we dat hebben gedaan, moet de president er toestemming voor hebben gegeven."

De motieven voor de dodelijke operaties lopen uiteen. Iemand kan bijvoorbeeld worden vermoord om te voorkomen dat hij een aanslag pleegt, of om een militaire interventie met veel meer bloedvergieten overbodig te maken. Iets dergelijks speelde waarschijnlijk bij de uitschakeling van de Tsjetsjeense jihadistenleider Ibn al-Khattab, die in 2002 stierf toen hij een envelop opende waarin het levensgevaarlijke zenuwgas sarin of een afgeleid gif zat. Kort na zijn overlijden maakt de Russische geheime dienst FSB bekend dat Khattab was gedood in een 'speciale operatie'.

Daarnaast worden, vooral door geheime diensten van autocratisch regimes, af en toe politieke opponenten in het buitenland omgebracht. Zo werd de Iraanse politicus Shapour Bakhtiar, een tegenstander van het islamistische bewind in Teheran, in 1991 vermoord in zijn woning in een Parijse voorstad. Bakhtiar en zijn chauffeur werden door de Iraanse agenten doodgestoken met alledaagse keukenmessen.

Ook massavernietigingswapens zijn zo nu en dan aanleiding voor gewelddadige geheime operaties. Daarbij kan het gaan om de bescherming van het eigen wapenprogramma. Duikers van de Franse veiligheidsdienst DGSE bevestigden bijvoorbeeld in 1985 in de Nieuw-Zeelandse haven Auckland heimelijk magnetische mijnen tegen de romp van het Greenpeace-schip Rainbow Warrior, dat actievoerde tegen Franse kernproeven in de Stille Oceaan. Toen de mijnen ontploften en het schip zonk, kwam een Portugees-Nederlandse fotograaf om.