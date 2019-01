Spijtoptanten krijgen hulp om zichtbare tattoos weg te poetsen

De stichting ‘Spijt van tattoo’ wil daar iets aan doen. Onder het mom van ‘Dag Tattoo, Hallo Baan’ helpen zij mensen die van een uitkering moeten rondkomen gratis van hun huidversieringen af. Want jongeren zetten volgens oprichter Andy Han graag net als hun idolen op steeds jongere leeftijd zichtbare tatoeages. “Wij waarschuwen dan: jouw idolen zijn financieel onafhankelijk. Als je straks van school komt en wilt gaan werken, kan een werkgever die tatoeages gebruiken als excuus om je niet aan te nemen”, aldus Han, die met zijn vrouw een tattoo- en laserpraktijk heeft.

In totaal hebben zich de afgelopen maanden 117 spijtoptanten bij de stichting gemeld. Maandag kregen negen hun eerste laserbehandeling. Een kostbare en tijdrovende klus. Waar de tattoo zelf vrij snel is gezet, kan het twaalf behandelingen duren voordat de tekeningen onzichtbaar zijn.

Liever nog wil Han voorkomen in plaats van genezen. De deelnemers van Dag Tattoo, Hallo Baan krijgen dus onder één voorwaarde een behandeling: ze moeten meewerken aan een documentaire die de stichting maakt en aan een onderzoek van de Erasmus Universiteit. De bedoeling is om de film op scholen te laten zien, in de hoop dat jongeren nog eens goed nadenken voordat ze ‘fuck you’ op hun vingers laten tatoeëren. Geen willekeurig voorbeeld overigens, maar eentje van Spijt van tattoo zelf. Als recalcitrante puber denk je misschien met die tekst een statement te maken, aldus de stichting. Als je tien jaar later gaat solliciteren, kan het toch wat gênant zijn.

