Speciaal stoplicht helpt ouderen veilig het spoor over te steken

De slachtoffers zijn vaak ouderen. Zij komen vast te zitten, of bevriezen van schrik wanneer ze de spoorbomen onverwacht omlaag zien gaan. Daarom komt spoorbeheerder ProRail ze nu bij wijze van test tegemoet met een bijzonder soort stoplicht op ooghoogte. Ver voor de spoorlichten omlaaggaan, laat dat al weten dat er over twee minuten een trein aankomt. De spoorbomen gaan altijd maar 15 tot 30 seconden van te voren omlaag.

Testlocatie: de Westergracht in Haarlem, een gelijkvloerse spoorovergang richting station Heemstede-Aerdenhout. Een woordvoerder laat weten dat het geen toeval is dat de oversteekhulp juist daar is geplaatst. “In deze buurt wonen veel ouderen.”

De innovatie is prettig voor wie zich niet graag door een trein laat verrassen. Staat de paal op groen, dan raast er de komende minuten dus niets langs. Een oplichtende grijze trein betekent dat iedereen die zichzelf niet snel ziet oversteken beter kan wachten.

Uit gesprekken met onder meer de Algemene Nederlandse Ouderenbond bleek dat ouderen de overgang vaak eng vinden. En ook niet onbelangrijk: de wieltjes van rollators en rolstoelen worden steeds kleiner. Dat maakt ze extra wendbaar, maar je komt er wel sneller mee vast te zitten tussen het spoor. Extra tijd bieden om rustig over te steken, is het enige wat ProRail kan doen. “Want die geulen kunnen we niet afdekken, er moet nog wel een trein langs.”