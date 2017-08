Spanje ziet drie keer zo veel mensen oversteken vanuit Marokko

In de eerste acht maanden van 2017 kwamen meer dan 8000 migranten aan in Spanje na een oversteek vanuit Marokko of Algerije, ten opzichte van ruim 2400 een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN. Tijdens de overtochten kwamen dit jaar 120 mensen om.

De prijs voor een overtocht naar Spanje vanuit Marokko is binnen een jaar verdubbeld naar duizend euro

Volgens Frontex, de Europese organisatie voor grensbewaking, nemen vooral Afrikaanse migranten uit landen ten zuiden van de Sahara zoals Ivoorkust, Gambia en Guinee de weg naar Spanje via het noordwesten van Afrika, die veiliger én goedkoper heet te zijn dan de meest gebruikte Libië-route.

De overtocht naar Europa is vanuit Marokko namelijk een stuk korter, schrijft Frontex in een rapport over het aanzwellen van de route via Marokko en Algerije. Als andere belangrijke oorzaak voor de explosieve groei noemt het grenswachtagentschap de onrust in West-Afrika, veroorzaakt door conflicten als die in Nigeria, waar de regering in strijd is met de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ook zijn er conflicten in Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Risico's Mensensmokkelaars profiteren volgens Frontex van de toestroom die dat teweeg brengt; de prijs voor een overtocht naar Spanje vanuit Marokko is binnen een jaar verdubbeld naar duizend euro. Maar dat zou alsnog goedkoper zijn dan een oversteek via de andere routes. Sommige migranten kiezen de meest risicovolle optie en regelen zelf een kleine, niet zeewaardige sloep of rubberboot om de Straat van Gibraltar over te steken, en zijn daardoor compleet afhankelijk van de weersomstandigheden. De toestroom van mensen die vanuit Libië naar Italië oversteken, lijkt ondertussen af te zwakken. Het Spaanse Rode Kruis houdt er rekening mee dat door het gunstige zomerweer komende tijd nog meer migranten de tocht zullen maken. Woensdag kwam nog een rubberboot met dertig migranten aan op een afgeladen toeristenstrand in Zuid-Spanje.

Italië De toestroom van mensen die vanuit Libië de Middellandse Zee oversteken om in Italië te komen, lijkt ondertussen af te zwakken. Waarschijnlijk door de samenwerking die Italië is aangegaan met de Libische kustwacht. Rome stuurde onlangs oorlogsschepen naar Libische wateren om te patrouilleren en staat de kustwacht bij in het terugsturen van migranten die op te gevaarlijke bootjes de oversteek zouden wagen. Tot kritiek van mensenrechtenorganisaties. De hardere Italiaanse aanpak lijkt het beoogde effect te hebben; in juli kwamen ruim 11,000 migranten aan in het land, meer dan de helft minder dan een maand eerder. Tot nu toe kwamen dit jaar ruim 116,000 migranten aan op de Europese kust, waarvan 85 procent voet aan wal zette op Italiaans grondgebied. De oversteek kostte 2221 mensen het leven.

