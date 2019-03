Spanje zal geen ‘sorry’ zeggen tegen Mexico

In de digitaliseringagenda die vorige week gepubliceerd werd door het ministerie en de bestuurdersverenigingen staat op pagina vier een opmerkelijk plaatje. Midden in het klaslokaal van de toekomst staat een man met een VR-bril op, die ondanks zijn omgeving – een knappe vrouw, en een leraar die iets aan het uitleggen is – gewoon lekker aan het gamen is in een heldhaftige pose. [...]