Spanje pikt geen cultuurkritiek, zeker niet van de Britten

In het gewraakte artikel werd ook opgemerkt dat Spanjaarden in bars van alles op de grond gooien en te pas en te onpas onbekenden om de hals vliegen en zoenen. De Angelsaksische beleefdheid, discretie en het gevoel voor decorum kon men als bezoeker aan Spanje maar beter thuislaten, werd daar fijntjes aan toegevoegd.

Op Twitter werd de schrijver van het stuk overspoeld met woedende berichtjes. Spanjaarden maakten hem uit voor racist en vrijwel geen Spaanse nieuwsshow ging de afgelopen week voorbij zonder dat er een diepe zucht werd geslaakt over het artikel. De patriottische krant ABC begon zelfs een tegenoffensief door een vergelijkbaar vilein stuk over de Britten op te tikken.

Top van de beschaving

Gedwongen tot een introspectie door de crisis in Catalonië, liggen de eigen cultuur en mores in Spanje erg gevoelig op dit moment, zo lijkt het. Dat het uitgerekend de Britten zijn die Spanje de maat nemen helpt ook niet, want de boosheid om het verlies van Gibraltar aan het Verenigd Koninkrijk eeuwen geleden sluimert ook nog wel ergens.

Nadat de eerste woede bekoeld was sloegen de Spanjaarden terug: klopte het zelfbeeld van die Britse eilanders wel dat zij zo ongeveer aan de top van de beschaving staan?, vroeg menig verongelijkte twitteraar zich af. En zijn het niet de Spanjaarden zelf die elke zomer zuchten onder hordes Britten die Spaanse badplaatsen omtoveren tot hedonistische enclaves waar men de befaamde Britse etiquette thuis lijkt laten?

Honende tweets - 'Ziehier een Britse gentleman met een kopje thee' - toonden zuipende en hossende Britse vakantiegangers met de vraag welk recht van spreken zij eigenlijk hadden. Om de replieklawine te stoppen, zat er voor de schrijver van het artikel niet veel anders op dan excuses te maken en zijn account af te schermen.

Toch gaf krant El País toe dat niet alle observaties van de Brit over de Spanjaarden leugens zijn. Het duurde maar liefst tien dagen na publicatie van het stuk tot de rel in Spanje echt op stoom kwam. Over te laat komen gesproken.

