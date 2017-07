Drie uur 's middags, loomte heerst op de Neue Pferdemarkt in de wijk St Pauli. Het pleintje, door G20-demonstranten omgedoopt tot 'Arrivati Park', ligt niet ver van de beurshallen waar de wereldleiders samenkomen. Om de paar minuten razen tien, vijftien politieauto's voorbij, met loeiende sirenes op weg naar ergens om iets te smoren. Het doorbreekt de kalmte niet. Het is warm, boxen lispelen 'all you need is love', onder spandoeken wordt couscous gegeten.

Lees verder na de advertentie

Waarom demonstreren de jongeren die in het Arrivati-park hangen? Waarom zijn ze eigenlijk tegen de top? Ja, sommigen zijn tegen de 'hele Scheiße' - een interview? Laat maar. Maar vele anderen zijn genuanceerder. Zoals jazzgitarist Valentin (27) en verpleger Kilian (26), die een broodje eten. Wat ze vinden van bijvoorbeeld het kapitalisme of wereldwijde vrijhandel? "Pff. Het is niet zwart-wit', zegt Valentin peinzend. "Het is complex", zegt Kilian.

Krakersscène Rellen domineren het beeld van het verzet tegen de G20-top in Hamburg. Maar de meerderheid van de geschatte 100.000 demonstranten is vreedzaam en hoort niet bij de krakersscène, laat staan dat iedereen hetzelfde denkt. Het gaat bij de anti-G20-bijeenkomsten ook niet alleen over multinationals of ongereguleerde financiële markten, klassieke thema's van het andersglobalisme; een hele waaier aan onderwerpen komt voorbij, van migratie - prominent aanwezig - tot feminisme en antiracisme. Ook al weten Kilian en Valentin veel niet zeker, duidelijk is wel dat ze ontevreden zijn. Over de vertegenwoordigende democratie, zeggen ze, met politici die alleen aan herverkiezingen denken, niet aan de lange termijn. Over wereldleiders die 'hun verantwoordelijkheid niet serieus nemen'. Valentin: "Ik maak me vooral zorgen over klimaatverandering. En daaraan wordt nauwelijks iets gedaan, dat is zo frustrerend. Politici negeren de feiten, zoals Trump". Kilian: "Toen ik die vanochtend op tv zag, voelde ik zoveel woede in me naar boven komen. Hij denkt alleen aan de Amerikanen, maar de anderen lijden door dat egoisme." Valentin: "Ik ben niet tegen vrijhandel, maar de economie moet niet altijd de hoogste prioriteit zijn, dat stoort me zo, ook aan de G20-top. Politici dragen verantwoordelijkheid voor het algemene welzijn, voor iedereen in de wereld, dat gaat ook om gelijkheid en gerechtigheid."

Repressieve opstelling Kilian knikt. Wat Kilian en Valentin ook de straat op drijft, is de 'repressieve' opstelling van de autoriteiten rond de top. Het geluid klinkt overal in het park. Velen wijzen de rellen af, maar vinden de politie-inzet buiten proportie en te aggressief. Ook steekt hen het samenscholingsverbod in een zone van 38 vierkante kilometer rond de beurs, dat al voor de top werd ingesteld. Kilian: "Dat gaat tegen democratische grondrechten in, ik kom ertegen in verzet." Hij vervolgt: "De top is midden in een grote stad, dat wilden ze kennelijk. Waarom benutten ze die kans niet om een dialoog te organiseren tussen G20-deelnemers en burgers? Maar nee, ze schermen het juist compleet af, ze hadden net zo goed op een kruisvaarder kunnen zitten." Valentin: "Ze lijken bang. Bang voor de mensen op straat, voor het volk." Kilian: "Dat is het diepere probleem. Wie vertegenwoordigen ze eigenlijk? Ze willen geen open gesprek. Er zijn allerlei meningen en stemmen die ze negeren, die niet uitgenodigd zijn. Ze spreken over Afrika, maar er zit maar een Afrikaans land aan tafel." Dat is een van de meestgehoorde grieven in het park: de 'informele' G20-top is niet representatief en niet legitiem. Toch zegt die te beslissen over vragen die de hele wereld aangaan. Kilian: "Waarom vinden hun gesprekken niet in de Verenigde Naties plaats? Dan kan iedereen meepraten - ook arme landen, die de gevolgen ondervinden van hun beslissingen." Kilian: "Zij hebben geen invloed. Net als wij, wij kunnen ook niets doen. Dat is frustrerend. En als we de straat opgaan, wordt het ons verboden te demonstreren." Valentin, nadenkend: "Wat de protesten laten zien? Een diep gevoel van onmacht." De achternamen van Kilian en Valentin zijn bij de redactie bekend.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.