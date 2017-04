Sommige regels deugen niet

Dan komen er twee politiemannen binnen die je vertellen dat de vlucht ‘overboekt’ is en dat je eruit moet. Je weigert. De politiemannen grijpen je en slepen je met geweld uit het vliegtuig, waarbij je je neus breekt, een hersenschudding oploopt en twee voortanden kwijtraakt.

Lees verder na de advertentie

Medepassagiers filmen de gebeurtenis en dankzij internet weet even later de hele wereld ervan. De grote baas van de vliegtuigmaatschappij wordt gevraagd om een reactie. Die gaat in de aanval: de passagier was ‘agressief’. Als in de dagen daarop blijkt dat de publieke opinie massaal aan de kant van de passagier staat, trekt de grote baas zijn keutel in en verontschuldigt zich publiekelijk. Maar hij belt niet de passagier zelf, om persoonlijk excuses aan te bieden.

“Dit kan en mag je geen mens aandoen”, erkende ook de grote baas een week na het gebeurde en dus veel te laat.

Dit overkwam een Amerikaan twee weken geleden.

Wat de regeltjes betreft staat de vliegtuigmaatschappij in haar gelijk: het staat in de kleine lettertjes van uw ticket. Maar intussen deugt het natuurlijk van geen kanten. “Dit kan en mag je geen mens aandoen”, erkende ook de grote baas van de vliegtuigmaatschappij een week na het gebeurde en dus veel te laat.

Tekst loopt door onder video.

Morele onnozelheid Wat mij aan de hele affaire het meest onthutst is de morele onnozelheid van de direct betrokkenen. De politiemannen die de smerige klus daadwerkelijk moesten opknappen deden wat hun was opgedragen en ze deinsden daarbij niet terug voor zwaar geweld. De grote baas schoot meteen in de verdediging. Het was de schuld van de passagier: die had zich niet aan de regels gehouden. En wat te denken van het cabinepersoneel? Geen steward of stewardess nam het op voor de man. Ten slotte: op een van de filmpjes was te horen hoe een medepassagier riep: “Heel goed! Zo moet je dat aanpakken.” Dit alles getuigt van een mentaliteit die we maar al te goed kennen. Befehl ist Befehl, Gesetz ist Gesetz. Het is voor een groot deel aan deze mentaliteit te danken dat de nazi’s hun criminele plannen konden doorvoeren, eerst in Duitsland zelf en toen in heel Europa. Heel veel mensen voerden gewoon de regels uit. Sommige regels deugen niet. Die mag je niet opvolgen. Sommige bevelen zijn crimineel Van grote bazen als Adolf Eichmann tot kleine functionarissen als de Nederlandse marechaussees op de treinen naar kamp Westerbork, het doorvoerluik naar Auschwitz en andere vernietigingskampen. Heel veel mensen stonden erbij en keken ernaar. Of liever gezegd: ze wendden hun hoofd af en zwegen. En de meest infamen onder de toeschouwers juichten toe wat er gebeurde: “Heel goed! Zo moet je dat aanpakken.” Vlak na de oorlog stond een aantal van de grote bazen der nazi’s terecht in Neurenberg. De inzet van dat proces was dat niemand zich vrij kan pleiten door een beroep op Befehl ist Befehl, Gesetz ist Gesetz. Iedere functionaris, ieder mens houdt altijd zijn eigen verantwoordelijkheid. Sommige regels deugen niet. Die mag je niet opvolgen. Sommige bevelen zijn crimineel. Die mag je niet gehoorzamen. Soms zie je mensen anderen dingen aandoen, die je niet kan laten passeren. Dan moet je tussenbeide komen. Dat alles is hier niet gebeurd. Hebben we dan niks geleerd? Lees ook: Kapitale blunder United Airlines is les voor de toekomst Lees ook: Imago is pure, dure zingeving - weet nu ook United Airlines

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.