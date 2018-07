Sommige mensen reageren nogal negatief op onze derde zwangerschap

Mijn vriendin en ik zijn erg gelukkig met onze twee kinderen van tweeënhalf en een jaar en ook met haar derde zwangerschap. Wat ons alleen opvalt is dat sommige mensen behoorlijk negatief reageren op de zwangerschap. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Alweer?!’, ‘Was het wel gepland?’ of zelfs ‘Hierna wel een knoopje erin, hè?’ Meestal gaat dit om oudere familieleden. We vinden het moeilijk om terug te slaan met een harde opmerking à la ‘Als je niks gezelligs kunt zeggen, zeg dan maar liever niks’, maar hoe kunnen we de zaak dan afkappen zonder meteen ruzie te krijgen of onbeleefd te worden?

Beste Zure reacties,

Natuurlijk is het ongepast om impliciet veroordelend commentaar te geven op iemands mededeling over gezinsuitbreiding. Een hartelijke felicitatie is het enig juiste antwoord. U vraagt hoe u kunt reageren om dit gesprek af te kappen, maar eigenlijk ís het gesprek al afgelopen. U hoeft nergens op in te gaan, geen nadere tekst en uitleg te geven, geen vragen over gezinsplanning te beantwoorden en geen inzicht te verstrekken in uw toekomstplannen. Koeltjes zwijgen oftewel een pregnante stilte laten vallen of op een niet-verplichtende manier mm-mm zeggen en quasi peinzend in de verte staren is een prima reactie.

Afzien van een verbale respons kan ongemakkelijk aanvoelen, maar dan toch vooral voor degene die zich negatief meende te moeten uitlaten, niet voor u. Als gespreksgenoten doorgaan met u aan uw kop te zeuren, kunt u de uitwisseling de nek omdraaien door ‘Ik zal maar net doen alsof ik dit niet gehoord heb’ te zeggen. Of nog directer: ‘Zullen we het ergens anders over hebben?’

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com

Alle afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.