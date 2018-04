Sociale ondernemingen voelen zich miskend door gemeenten

Simon (16) loopt zijn straat uit in Venlo. Op het scherm van zijn smartphone staat de route uitgestippeld van zijn huis naar station Blerick. Ongeveer een kwartiertje lopen. "Ik ken de weg al uit mijn hoofd", zegt hij. Met die mededeling laat hij zijn telefoon in zijn jaszak glijden. "En als er iets fout gaat kan ik de hulplijn bellen."

Sinds kort reist Simon iedere ochtend met de trein naar zijn school in Eindhoven, een speciale middelbare school voor kinderen met een leer- en taalachterstand. Hij heeft ADHD en een taal- en spraakprobleem.

Eerst werd de 16-jarige 's ochtends vroeg opgehaald met een taxibusje. Door middel van een app kan hij nu zelfstandig met het openbaar vervoer. Als er een trein uitvalt, berekent de app snel een nieuwe route. Gaat er iets mis, of raakt Simon in paniek? Dan is er een sneltoets die hem doorverbindt naar een centrale hulplijn. De app is ontwikkeld door de sociale onderneming GoOV, die mensen met een beperking zelfstandig wil laten reizen.

Een sociale onderneming is een organisatie apart. Sociaal ondernemen heeft vooral een maatschappelijk doel. Winst maken staat niet op de eerste plaats, maar dat betekent niet dat er geen winst wordt gemaakt. Het verdiende geld wordt ingezet om doelen te bereiken als armoedebestrijding en verbetering van het milieu. De Triodos Bank is een voorbeeld van een grote sociale onderneming. Maar ook de plaatselijke kringloopwinkel behoort tot die groep.

Partners Gezien de gedeelde maatschappelijke betrokkenheid zouden gemeenten en sociale ondernemingen elkaars ideale partner zijn. Helaas spreekt de samenwerking tussen deze twee partijen niet voor zich, zegt adviesbureau PwC. Uit hun recente onderzoek blijkt dat ruim 60 procent van de sociale ondernemingen in Nederland voelt dat gemeenten hun maatschappelijke bijdrage niet erkennen. Het knelpunt zit hem in de financiering. Om maatschappelijke doelen te bereiken, geven gemeenten subsidies aan stichtingen of vrijwilligersorganisaties. Niet aan ondernemingen. "Omdat er 'bv' achter de naam van onze onderneming staat, wordt onze sociale missie niet gehoord", zegt GoOV-directeur Wilfred van Valburg. Voor GoOV is samenwerking met de gemeente noodzakelijk. Zonder een vergoeding is de reisservice voor het gros van de gebruikers niet te betalen. De afdeling leerlingenvervoer binnen de gemeente, die ook taxibusjes vergoedt, moet de producten van GoOV inkopen. Allereerst zijn dat de GoOV-app en een ov-chipkaart. Daarnaast gaat de reiziger de eerste paar weken met een begeleider op pad, om te wennen aan het openbaar vervoer.

Voor gemeenten is het gebruik van de service kostenbesparend, zegt Van Valburg. "Een taxibusje inhuren kost de gemeente per persoon ongeveer 3000 euro per jaar. De GoOV-app inclusief begeleiding en toegang tot de hulplijnen kost de gemeente jaarlijks zo'n duizend euro minder per gebruiker." Toch zijn gemeenten terughoudend. De afdeling leerlingenvervoer voldoet in iedere gemeente aan andere regels, legt Frank Nooijens van de gemeente Venlo uit. Het gaat daarnaast over een heel kwetsbare doelgroep: mensen met een al dan niet zichtbare beperking. Dat maakt de samenwerking met GoOV ingewikkeld. "Het taxibusje is voor veel gemeenten de makkelijkste oplossing. Maar lang niet voor iedere reiziger de meest passende oplossing", zegt Nooijens. Als een gemeente wel wil samenwerken met GoOV, durven ze niet direct grote veranderingen toe te passen. Directeur Van Valburg: "Elke gemeente wil opnieuw het wiel uitvinden". Landelijk reizen er nu zo'n vierhonderd gebruikers met GoOV, verdeeld over ruim dertig gemeenten. De gemeente Venlo heeft de reisservice intussen eigen gemaakt en laat de beslissing de app te gebruiken bij de ouders van het kind. Op het moment reizen er vijf leerlingen met GoOV in Venlo. Nooijens ziet het belang van de zelfstandigheid van leerlingen met een beperking. Na de middelbare school komen deze kinderen ook terecht in busjes naar werk, legt hij uit. "Een kind dat uit het busje wordt gehaald, is zelfstandig voor de rest van zijn leven."