Soa-risico online eenvoudig na te gaan

Tijdens het vrijen een condoom vergeten, maar niet naar de huisartsen durven, omdat het toch wel ongemakkelijk is om over jeuk of irritatie aan geslachtsdelen te praten? Vandaag lanceert Soa Aids Nederland de online testwijzer 'Advies.Chat'. Daarmee ontdek je al achter de computer of je risico loopt op een soa en krijg je advies wat te doen.

De chatrobot, die is ontworpen met huisartsen en de GGD, moet soa-zorg laagdrempeliger maken. Eigenlijk stelt de geautomatiseerde chatbot dezelfde vragen als een huisarts, als je langs zou gaan met klachten na onveilige seks. Meestal adviseert de testwijzer alsnog bij de dokter of GGD langs te gaan, hoewel Soa Aids Nederland ook verwijst naar thuistesten die je online kunt bestellen.

Vorig jaar daalde voor het eerst in jaren het aantal soa-consulten bij huisartsen.

Slechts een kwart van deze testen is betrouwbaar, bleek uit onderzoek van het RIVM vorig jaar. Maar deze testen winnen wel aan populariteit. De advies-chat is daar een reactie op, laat Soa Aids Nederland, de interventiespecialist op het gebied van soa's en hiv, weten. "Want wij verwijzen alleen naar de betrouwbare soa-test-aanbieders", zegt Hanna Bos, arts infectieziektes bij Soa Aids Nederland.

Drempels 'hoger' Volgens haar worden drempels op de weg naar soa-zorg 'niet lager, maar eerder hoger'. Bijvoorbeeld omdat een soa-test bij de huisarts onder het eigen risico valt, dat steeds hoger wordt. "Wij worden regelmatig gebeld door huisartsen die vragen wat ze moeten doen als een persoon zegt: dokter, behandel me, maar zonder te testen, want dat is te duur." Ook heeft het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport zijn budget voor soa-zorg bevroren en kunnen alleen risicogroepen zoals homomannen nog bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten terecht. Vorig jaar daalde voor het eerst in jaren het aantal soa-consulten bij huisartsen. "Wij hebben het in Nederland goed voor elkaar als je het over soa-zorg hebt, maar dit is toch wel zorgelijk", aldus Bos. Als iemand die normaal niet naar de dokter gaat wel een betrouwbare thuistest bestelt na het raadplegen van de chat, is dat alleen maar mooi." Paulien van Haastrecht, Rutgers Paulien van Haastrecht van Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, is positief over het online soa-consult. "Chatten is een goede aanvulling op het hulpverleningsaanbod. De wereld is digitaal, waarom spelen we daar met soa-zorg niet op in? We zien dat chatten voor jonge mensen, bij wie soa's vaker voorkomen, een heel laagdrempelige manier van communiceren is."

Thuistesten Van Haastrecht ziet geen hogere drempels als het gaat om de toegang tot soa-zorg, zeker niet nu dit soort hulpaanbod erbij komt. "Er zal altijd een groep zijn die niet gemakkelijk hulp zoekt, terwijl de soa-zorg in Nederland door sommigen al te makkelijk wordt genoemd. Als iemand die normaal niet naar de dokter gaat wel een betrouwbare thuistest bestelt na het raadplegen van de chat, is dat alleen maar mooi." Wel vindt Van Haastrecht het belangrijk om te onderzoeken of de online testwijzer ongewenste effecten heeft. Hanna Bos is er in ieder geval niet bang voor dat de advies-chat het gras voor de voeten van de artsen wegmaait, door te verwijzen naar thuistesten. "Artsen hebben uiteindelijk liever dat mensen zich goed laten testen dan dat ze zich niet laten testen, anders komt de volksgezondheid in het geding."

Wie laat zich testen? Van de Nederlanders die ouder zijn dan zestien, geeft 3 procent aan dat ze tijdens het laatste sekscontact onbeschermde seks hebben gehad met een losse partner. Zij lopen daarmee risico op soa en hiv. Dit risico is het hoogst onder twintigers, blijkt uit de gezondheidsenquête die het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen week publiceerde. Deze leeftijdscategorie geeft aan zich het vaakst te laten testen. Homo- en biseksuele mannen laten zich vaker testen op hiv en soa dan heteroseksuele mannen.Van de 9000 ondervraagden heeft 4 procent zich het afgelopen jaar laten testen op hiv en 5 procent op een soa. Mannen en vrouwen laten zich even vaak testen op hiv, maar vrouwen laten zich vaker testen op andere soa's (6 procent tegenover 4 procent).

