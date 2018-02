Snuffelstudie moet helpen in de strijd tegen het lerarentekort

De Marnix Academie begint dit jaar de eerste snuffelopleiding voor het leraarschap op de basisschool. De pabo in Utrecht maakt vandaag bekend dat in het nieuwe studiejaar een zogeheten educatieve minor begint. Die staat open voor alle studenten die een opleiding volgen aan de hogeschool of op de universiteit. Met de opleiding van een half jaar, de eerste in haar soort in Nederland, hoopt de Marnix Academie bij te dragen aan bestrijding van het lerarentekort. Dat gaat naar verwachting de komende jaren flink oplopen. De Utrechtse school verwacht dat de oplossing niet alleen kan komen door meer voltijdstudenten aan te trekken. Ook langs andere wegen moeten basisscholen aan de benodigde leraren komen.

Lees verder na de advertentie

Wij geloven in het vergroten van de groep zij-instromers voor de klas, omdat zij iets nieuws de school inbrengen Janneke Waelen, Marnix Academie

Janneke Waelen van de Utrechtse lerarenopleiding verwacht bovendien dat de instroom van allerlei andere studies zorgt voor een gevarieerder lerarenaanbod op de basisschool. "Wij geloven in het vergroten van de groep zij-instromers voor de klas, omdat zij iets nieuws de school inbrengen."

De educatieve minor wordt gesteund door het Arbeidsmarktplatform PO, een samenwerking tussen werkgevers en vakbonden in het onderwijs. Ook 350 Utrechts basisscholen werken mee.

De minor geeft geen bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs, maar de vakken die geïnteresseerde studenten volgen kunnen later wel meetellen voor een lerarenopleiding basisonderwijs. Die kan ook in deeltijd worden gevolgd.

Het oplopend lerarentekort is een van de twistpunten tussen het kabinet enerzijds en de reguliere vakbonden en het initatief PO in Actie aan de andere kant. De lerarenvertegenwoordigers zeggen dat er betere arbeidsvoorwaarden nodig zijn om genoeg mensen te trekken voor de basisschool in de toekomst.