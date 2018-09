Sneller internet is onderweg, maar het platteland blijft digitaal achter

Het gaat om een nieuwe techniek die het mogelijk maakt om één gigabit per seconde door een coaxkabel heen te jagen. Dat maakt de internetverbinding vijf keer sneller dan de meeste Ziggo-abonnees nu thuis aan downloadsnelheid hebben.

"Die één gigabit zullen nu nog weinig gezinnen aantikken", zegt een woordvoerder van VodafoneZiggo. "Maar er komt een moment dat we die capaciteit nodig hebben, omdat ons datagebruik blijft toenemen. Met deze techniek, Docsis 3.1 geheten, zijn wij klaar voor de toekomst."

Volgens VodafoneZiggo is de verbinding straks stabieler en veiliger, en kunnen de internetsnelheden met de nieuwe technologie nog oplopen tot vijf gigabit per seconde voor downloaden en één gigabit voor uploaden. De bedoeling is om over twee jaar alle klanten van Ziggo de snellere verbinding te leveren. Het bedrijf zegt met zijn kabelnetwerk een landelijke dekking te hebben van 92 procent.

Gedroomde werkelijkheid

Allemaal leuk en aardig, vindt Dirk Strijker, hoogleraar plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Maar vooral voor de mensen in de steden. Ziggo is vrijwel niet aanwezig in het buitengebied en in de kleine dorpen, en is ook niet van plan om daar in de toekomst aanwezig te zijn. Ziggo denkt nu het platteland te ontsluiten maar dat is een gedroomde werkelijkheid."

Strijker deed onlangs, samen met andere experts, onderzoek naar de digitale ontwikkeling van het platteland. De uitkomst leidde tot het dringende advies aan het ministerie van economische zaken om extra te investeren in het digitale platteland: 'Immers, als de markt faalt en de burger zelf niet tot een werkzaam initiatief komt, is het logischerwijs aan de overheid om actie te ondernemen om toch een toekomstbestendig digitaal platteland te realiseren', staat er in het rapport aan het ministerie.