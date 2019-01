Snapchat ziet wederom een topbestuurder vertrekken

Stone werkte eerder voor techgigant Amazon. Hij gaat op zoek naar een andere baan, maar blijft totdat hij die heeft nog wel bij Snap om een opvolger te vinden. Volgens een verklaring is er geen sprake van een conflict tussen Snap en Stone. De financiële topman is de zoveelste hoge baas die vertrekt. Beleggers vinden dit geen goed teken en dus duikelde de koers van het bedrijf. Eerder vertrokken onder meer de HR-directeur en de strategiedirecteur van het bedrijf.

Dat Snap er niet in slaagt om topmensen te behouden doet het imago van het bedrijf geen goed, terwijl het techbedrijf al geen beurslieveling was. Een groot probleem voor Snap is dat de gebruikersaantallen van Snapchat, het belangrijkste product van het bedrijf, sinds vorig jaar teruglopen.

Kylie Jenner

Nadat Evan Spiegel, de jonge oprichter van Snap, verschillende overnamepogingen van Facebook en Google had afgewezen, besloot hij Snap maart 2017 naar de beurs te brengen. Sindsdien vergaat het het bedrijf niet al te best. Concurrent Instagram kopieerde met succes de populaire functies van Snapchat. Toen Snapchat andersom zijn app toegankelijker probeerde te maken voor een groter publiek, reageerden bestaande gebruikers verontwaardigd. Een petitie tegen het nieuwe ontwerp werd meer dan een miljoen keer ondertekend.

Ook een poging van Spiegel om het bedrijf te verbreden mislukte jammerlijk. Het bedrijf bracht een zonnebril op de markt waarmee je korte filmpjes kunt maken. Na een korte hype bleven de zonnebrillen op de plank liggen. Snap moest er tientallen miljoenen dollars voor afschrijven.

Misschien wel het grootste dieptepunt voor het bedrijf was een Tweet van februari 2018 van de Amerikaanse realityster Kylie Jenner, die op sociale media tientallen miljoenen volgers heeft. “Zo, ben ik de enige die Snapchat niet meer opent? Of ben ik dat alleen… Ugh dit is zo triest.” Subiet dook de beurskoers van Snapchat omlaag en was het bedrijf plotseling 1,3 miljard dollar minder waard. Beleggers schrokken er enorm van dat Jenner, die een grote schare volgers heeft uit de jonge Snapchatdoelgroep, het medium dood verklaarde. Jenner schrok zelf van de impact van haar woorden en twitterde: “Maar ik houd nog steeds van je Snap… Mijn eerste liefde.”

Ondertussen was de aanwas van nieuwe gebruikers al aan het dalen en na de Tweet van Jenner liep het aantal gebruikers zelfs terug tot 186 miljoen in het derde kwartaal. Het verlieslatende bedrijf slaagde er wel iets beter in om geld te verdienen: de omzet steeg met 43 procent naar bijna 300 miljoen dollar. Hoe het Snap de laatste drie maanden van 2018 is vergaan, wordt begin februari bekend. Het aandeel dat bij de beursgang nog 17 dollar per aandeel kostte, heeft inmiddels nog maar een waarde van 6,54 dollar.