Slob speurt naar fouten in boekhouding Haga Lyceum

Het doorlichten van de boeken is een aanvulling op controles van de onderwijsinspectie bij de middelbare school. Volgens minister Slob heeft het bestuur de inspectie maandag de beloofd medewerking te verlenen. “We zullen zien wat deze woorden waard zijn”, zei Slob, met de aanvulling dat hij anders de bekostiging van de school stopzet.

Slob zit met de kwestie in zijn maag, maar er is onvoldoende wettelijke grondslag om de school te sluiten. Dat kan volgens hem veranderen als het onderzoek naar de boekhouding of dat van de onderwijsinspectie iets oplevert.

Vorige week kwam naar buiten dat de inspectie het werk op de school onmogelijk is gemaakt. Daarnaast waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid de Amsterdamse burgemeester dat het Cornelius Haga anti-democratisch is en ‘richtinggevende personen’ op de school banden met terroristen hebben. De burgemeester verzocht het bestuur van de school op te stappen, maar dat weigert te vertrekken.

Het schoolbestuur heeft juist zeven aanvragen voor nieuwe scholen lopen, bleek gisteren, onder meer in Den Haag en Utrecht. Slob verwacht dat die verzoeken worden afgewezen, vanwege strengere regelgeving. Voorafgaand aan het debat vroegen de burgemeesters van de vier grote steden de Tweede Kamer om de uitbreiding van de school tegen te gaan.

