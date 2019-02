Sleetser dan Intertoys kan bijna niet, tover dat maar eens om in een speelgoedparadijs

Eerst het slechtst denkbare scenario: dat er geen koper wordt gevonden. In dat geval zijn er 1600 voltijdbanen in gevaar, wat gelijkstaat aan 3200 medewerkers, en krijgt de Nederlandse detailhandel de grootste klap sinds de ondergang van Vroom & Dreesmann in februari 2016.

Maar ook in alle andere gevallen - een overname, een doorstart, een afgeslankte herstart - wordt het een hels karwei om van de hevig in verval geraakte Intertoys-formule een speelse en levendige trekpleister te maken. “Er is geen zak gedaan aan formule-ontwikkeling, dus ik wens de nieuwe eigenaar veel succes”, steekt retaildeskundige Paul Moers van wal. Het eerste waar een eventuele nieuwe eigenaar vanaf moet is het imago van Intertoys als simpele dozenschuiver, zoals Moers dat noemt. “Een speelgoedwinkel moet een belevingspaleis zijn, waar je het speelgoed kunt ruiken en voelen, waar je struikelt over het spektakel.”

Laten zien wat je in huis hebt is de enige manier om zich te onderscheiden van de concurrentie, die Intertoys vooral verslaat met lagere prijzen, zoals Action, of een groot aanbod en gemak, zoals Bol.com. De kunst is om kinderen en hun ouders iets te bieden waar hun mond van openvalt en waar de Amazons en de de Bols, maar ook de Blokkers en de Hema’s de ruimte niet voor hebben.

Als ik bij Harrod’s kom, word ik gek. Daar roep je ah en oh!, omdat ze de ruimte hebben genomen om al dat speelgoed te laten zien

Om je vingers bij af te likken Letterlijk niet. Als goed voorbeeld noemt Moers het beroemde Britse warenhuis Harrod’s, dat een speelgoedafdeling heeft om je vingers bij af te likken. “Als ik daar kom, word ik helemaal gek. Dan roep je ah en oh! Omdat ze de ruimte hebben genomen om al dat speelgoed te laten zien.” Daarom moet een koper afscheidnemen van de winkels met een klein vloeroppervlak, vindt Moers, omdat je van rijtjeshuizen geen paleizen kunt maken. “En zet in die grote winkels overal bestelzuilen neer, zodat het personeel de klant kan helpen. Staat er alleen een gele helikopter in de winkel? Dan bestellen we die oranje toch even op de zuil? En richt een ruimte in voor gamers. Het moet een combinatie zijn.” Maar er zijn meer redenen te bedenken waarom de omzet van Intertoys, met 413 vestigingen de grootste keten van speelgoedwinkels in Nederland, de afgelopen tien jaar met de helft is afgenomen. Het internet is niet alleen de grote boosdoener, ook een gebrek aan identiteit. Zeker, de keten is bekend bij het grote publiek, en de knalgele belettering op de gevels is niet te missen, maar desondanks gaan de winkels betrekkelijk anoniem door het leven in de Nederlandse winkelcentra.

Koud merk Toen de rechtbank het faillissement deze week definitief uitsprak, ontstond niet hetzelfde sentiment als bij het omvallen van V&D. Moers: “Intertoys is een heel koud merk. Dus daar begint het: met investeren in je merk, in wie je wilt zijn.” De franchisenemers, die zo’n honderd Intertoys-winkels runnen, hebben daar een belangrijke stem in, vindt hij. Die kijken nu als konijnen in een koplamp, in afwachting van wat er gebeurt, meent Moers. “Je kunt niet meer bezig zijn met de waan van de dag. De franchisers moeten van de nieuwe eigenaar een richting eisen.” Uit welke hoek die nieuwe eigenaar moet komen weet Moers niet. Hij geeft de voorkeur aan een retailpartij: “Ik krijg een steeds harder hoofd in investeringsmaatschappijen, die de Hema in de problemen brachten, V&D om zeep hielpen en nu dus ook Intertoys.”

