Slechts 8 procent van de Nederlanders zegt ‘nee’ tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen

Volstrekt zorgeloos over vluchtelingen zijn lang niet alle Nederlanders. Ruim een kwart vindt hen een bedreiging van de Nederlandse normen en waarden en ruim een vijfde is van mening dat zij de veiligheid aantasten. En toch zegt slechts 8 procent van de Nederlanders ‘nee’ tegen de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) enquêteerde ruim 3300 Nederlanders. Ruim driekwart van hen vindt zonder meer dat Nederland vluchtelingen moet opvangen en nog eens 15 procent stelt zich neutraal op. Deze uitkomsten sporen grofweg met gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat eind vorig jaar al vaststelde dat de steun voor het opvangen van vluchtelingen in de afgelopen 25 jaar alleen maar gegroeid is, ondanks de enorme toestroom van een paar jaar geleden.

Alledaagse dingen

Ook als die vluchtelingen letterlijk dichtbij komen, keren Nederlanders zich niet van hen af, blijkt nu uit de CBS-enquête. Ongeveer twee derde is bereid hen te helpen met alledaagse dingen als ze in de straat komen wonen. Voor een asielzoekerscentrum in de buurt is het enthousiasme minder groot: 36 procent heeft daar geen bezwaar tegen. Maar uitgesproken negatief over een azc in de buurt is slechts ongeveer een kwart.

Het CBS brengt ook verschillen tussen bevolkingsgroepen aan het licht. Hoger opgeleiden vinden bijna twee keer zo vaak als laagopgeleiden dat vluchtelingen een verrijking zijn voor de Nederlandse cultuur en ongeveer half zo vaak dat zij de veiligheid bedreigen. En op het platteland zijn mensen minder positief dan in de steden.

De open houding ten opzichte van vluchtelingen verdwijnt voor een belangrijk deel als het gaat om migranten die hierheen komen om economische redenen. Als zij van buiten de Europese Unie komen, zijn ze bij slechts een kwart van de Nederlanders welkom.