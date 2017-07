Nieuwe Sire-campagne komt op voor jongensgedrag

Sire wil niet vingerwijzen, verzekert een woordvoerder. Het is niet dat jongens niet op ballet mogen of meer het bos in moeten. Het is ook niet de bedoeling dat juffen worden aangevallen op hun feminiene benadering van leerlingen. Zoals bij elke campagne gaat het om bewustwording. Jongensgedrag wordt minder gewaardeerd en het potentieel van jongens wordt onvoldoende benut.

Lees verder na de advertentie

Statistieken geven aan dat meisjes het onderwijs soepeler doorlopen dan jongens. Jongens volgen vaker speciaal onderwijs, er zijn meer jongens die de school voortijdig verlaten en ze ontvangen ook meer jeugdhulp dan meisjes. Onderwijsadviseur, onderzoeker en trainer Lauk Woltring probeert al veertig jaar bespreekbaar te maken dat die verschillen in prestaties misschien wel voortkomen uit het onderwijs en hoe we met kinderen omgaan. Ook thuis krijgen meiden waarschijnlijk meer complimenten, omdat ze goed kunnen stilzitten of geconcentreerd een kunstig knutselwerkje kunnen afleveren.

Jongens leren door te doen. Ze proberen gewoon, al gaat het drie keer mis, al doet het zeer. Onderwijsadviseur Lauk Woltring

Jongenshersenen Woltring heeft meegewerkt aan de Sire-campagne en brengt meteen enige nuance aan. Hij kent de gevoeligheden. “Niet alle jongens zijn hetzelfde, ook niet alle meisjes: het gaat om het algemene beeld. Er zijn nu eenmaal verschillen.” Die verschillen zijn niet alleen aangeleerd of gestimuleerd. De executieve functies en verbindingen in de hersenen rijpen bij jongens langzamer dan bij meiden, weet de onderzoeker. Meisjes hebben eerder zelfinzicht, kunnen beter anticiperen en plannen. Jongens ontwikkelen doorgaans eerder hun grote motoriek en ruimtelijk inzicht. Woltring: “Jongens leren door te doen. Ze proberen gewoon, al gaat het drie keer mis, al doet het zeer.” Woltring vindt de campagne broodnodig. Hij wil niet terug naar apart jongens- en meisjesonderwijs, het is goed dat meiden inmiddels dezelfde kansen krijgen en veel juffen zijn heus kanjers, zegt hij maar vast. “Maar het is ook goed als het met jongens beter gaat. Als jongens meer mogen bewegen en risico’s mogen nemen, dan kunnen ze hun energie kwijt en zich beter concentreren.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.