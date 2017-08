Single kiest vaker voor hotel dan voor tent of caravan

Alleenstaanden gaan minder vaak op vakantie dan meerpersoonshuishoudens. Ruim tweederde van de alleenstaanden ging in 2016 op vakantie, tegenover 82 procent van de meerpersoonshuishoudens, meldt het CBS vandaag. De vakantiereizen van alleenstaande Nederlanders gaan vaker naar het buitenland, en dan vooral buiten Europa. In 2016 werd 58 procent van de vakanties van singles buiten ons land doorgebracht, tegenover de helft van de vakanties van personen in gezinnen. Helemaal alleen reizen ze vaak niet: driekwart van de reizen van alleenstaanden waren samen met anderen.

Het CBS hield nog meer gegevens bij van alleenstaanden op vakantie. Zo geven ze meer uit aan vakanties dan meerpersoonshuishoudens: gemiddeld 592 euro tegenover 428 euro. Alleenstaanden vliegen vaker van en naar hun vakantiebestemming dan meerpersoonshuishoudens. Wel is de auto onder beide groepen het favoriete vervoersmiddel. Onder singles zijn hotels met veertig procent veel populairder om te overnachten dan bijvoorbeeld tent, caravan en zomerhuisje.

Het aantal alleenstaanden in Nederland groeit, ziet het CBS. Onder hen zijn ouderen die langer thuis wonen, jongvolwassenen die single of gescheiden zijn en alleenstaande ouders. Op de langere termijn zal het aantal eenpersoonshuishoudens nog verder groeien. In 2060 voorziet het CBS 3,8 miljoen alleenwonenden. Dat betekent dat dan 44 procent van de huishoudens uit één persoon zal bestaan, tegen 37 procent nu.

Van der Heijden is al jaren ­single, vanaf haar dertigste ging ze alleen op reis. “Omdat vriendinnen zich gingen settelen, ging ik steeds vaker alleen. Noodgedwongen, maar zo zie ik het helemaal niet meer. Natuurlijk is het leuk als je dingen kunt delen, maar ik zie op reis ook veel mensen die het niet leuk hebben samen.” Ook als het van tevoren niet je plan was, kun je het leuk gaan vinden om alleen te reizen, denkt ze. “Ik vind het heerlijk om zo veel vrijheid te hebben en mijn eigen gang te gaan. Ik kan het goed met mezelf vinden.”

Als ‘housesitter’ komt Dorien van der Heijden (55) overal. Nadat ze arbeidsongeschikt raakte, wilde ze wat anders doen dan thuiszitten. Ze reist graag en heeft nu de tijd, maar wat minder financiën. “Op zoek naar manieren om goedkoper te reizen, ontdekte ik housesitten. Ik pas op huizen en meestal huisdieren. Je komt op leuke plekken terecht, midden in het leven. Heel anders dan een hotel of camping. Huiseigenaars hebben zo een oppasser en ik heb een leuke vakantie.” Op dit moment zit ze in Rotterdam, daarna zorgt ze in Stroe (Gelderland) voor vier katten, en gaat ze naar Malta om op een hond te passen.

Met het zeilschip varen ongeveer tien personen mee, singles en stellen. Twee keer per dag is er yoga en nu en dan legt de boot ergens aan. Ze vindt het wel spannend, zeker om een hele week met een groep op een boot te zitten.

De combinatie van yoga met zeilen voelt logisch voor Noorman. “Mijn ouders hadden vroeger een zeilboot waarmee we op vakantie gingen, dat vond ik heel tof. Het gevoel van rust dat er over je heen komt als je op het water bent, is erg fijn.”

Sanne Noorman (29) gaat voor het eerst alleen op vakantie, op een zeil- en yogacruise langs de kust van Turkije en Griekenland. “Ik was al vaker single in de vakantieperiode, maar de drempel voelde steeds te hoog. Vorig jaar ben ik nog met vriendinnen geweest. Dit jaar had ik het gevoel dat dit het juiste moment was om te gaan.” Ze vertrekt eind september met het zeilschip; ’s zomers is ze te druk met haar eigen bedrijf.

"Tussen veel gezinnen is het moeilijk om aansluiting te vinden"

Jhon van den Driesche © RV

De afgelopen vier jaar ging Jhon van den Driesche (54) op vakantie met OuderAlleen. Via dit platform voor alleenstaande ouders ontmoetten hij en zijn zoon Sam (16) zo’n twintig andere ouders en kinderen. “Op een reguliere camping met veel gezinnen is het lastiger om als alleenstaande ouder aansluiting te vinden. Ook voor Sam.” Met de groep alleenstaande ouders gaat het makkelijk, zegt Van den Driesche. Er hoeft niks, maar er is veel contact. “Als het heel warm is, roep ik wel eens: ‘Ik ga boodschappen doen met airco in de auto, wie gaat er mee?’ Op een gewone camping zou ik dat niet roepen, maar daar kan dat.”

Het is ook fijn om ervaringen te delen over hoe het is om alleenstaande ouder te zijn, zegt hij. “Vooraf was ik bang dat het om daten zou gaan maar dat is helemaal niet zo. Mensen zijn niet op zoek naar een partner, maar naar aanspraak en contact. Er is een gevoel van saamhorigheid.”

Dit jaar is hij alleen met zijn zoon op vakantie, niet met de groep. Vanwege ziekte begin dit jaar doet hij het even rustig aan. “Ik lig lekker in de hangmat, met gitaar en een boek. Sam ben ik meteen kwijt”, lacht hij.