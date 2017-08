Singaporese tandenstokerprikker moet vrezen voor twee jaar cel

"Na uitgebreid onderzoek en met behulp van camerabeelden, hebben politieagenten de identiteit van de verdachte kunnen achterhalen", schrijft de Singaporese politie in een persbericht.

De politie kwam de vandaal op het spoor door een andere buspassagier. Shervella Wong plaatste foto's van drie houten tandenstokers die uit een paarsroze stoel steken op haar Facebookpagina. Zelf merkte ze de tandenstokers op voor ze ging zitten.

"Denk eraan om de volgende keer dat je in de bus gaat zitten je stoel te controleren", waarschuwde ze. Haar post is inmiddels meer dan 2.500 keer gedeeld en werd ook door de politie gelezen. Die heeft nu de waarschijnlijke dader gevonden.

Nationale discipline

In Singapore komt criminaliteit amper voor. Maar, weet de regering, “low crime doesn’t mean no crime”. Nationale discipline is het toverwoord achter Singapore's succes.

De eilandstaat is het kleinste land van Azië, half zo groot als de provincie Flevoland, en het rijkste Aziatische land, met het grootste bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking.

Om de maatschappelijke en politieke rust te bewaren, delen de autoriteiten zware straffen uit voor kleine misdaden. Zo lopen vandalen het risico op stokslagen en is het verboden kauwgum te importeren, om de straten brandschoon te houden. Twee jaar geleden kreeg een roker een boete van 19.800 dollar (ruim 12 duizend euro) omdat hij sigarettenpeuken uit het raam van zijn flat gooide.

De Singaporese politie zegt dat het onderzoek in de tandenstokerzaak doorgaat. De dader kan een celstraf van twee jaar verwachten of een boete. Of beide.