Sinds de aanslagen is Sri Laka verlamd door spanning: ‘Alle trauma’s van de oorlog komen terug’

Een kleine week na de reeks bloedige aanslagen op Eerste Paasdag probeert Sri Lanka de draad op te pakken. The Kingsbury, een van de getroffen luxehotels in hoofdstad Colombo, heeft de deuren zelfs alweer officieel geopend.

Het zwembad is nog altijd leeg en er hangen nog grote stukken plastic zeil over de achtergevel. Die werd verwoest toen een terrorist zichzelf zondagochtend opblies in het restaurant waar gasten zaten te ontbijten. Bouwvakkers zijn druk met reparaties, er zijn extra beveiligers bij de ingang ­geposteerd, en het hotel hoopt weer gasten te verwelkomen.

Ook elders in de zakenwijk Fort proberen mensen, ondanks alle angst, hun dagelijks leven weer op te starten. Voor het spiegelende World Trade Centre, schuin tegenover The Kingsbury, staan deze klamme ochtend militairen met zwarte baretten op, de automatische geweren voor de borst. Binnen is de handelsvloer van de aandelenbeurs uit veiligheidsoverwegingen voorlopig nog gesloten en de publieke tribune is ook nog dicht, maar er wordt al wel weer telefonisch en elektronisch ­gehandeld. Beleggers zijn wel ­nerveus, de koersen zijn direct na de ­explosies flink gedaald.

“Tijdens de oorlog waren er hier vaak aanslagen”, vertelt computerexpert Manura Silva, die rond lunchtijd een bord met rijst en lamsvlees zit te eten in The Dutch Pub, een populair café vlakbij de beurs. “Er ontploften bommen aan boord van treinen en op andere openbare plekken, en politici werden vermoord. We gingen ervan uit dat we van die ellende waren verlost. Maar nu komen al die trauma’s weer terug.”

Want Sri lanka was 26 jaar lang het toneel van een bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en de Tamil Tijgers, die zeker 70.000 levens kostte en pas in 2009 eindigde, nadat de Tijgers waren verslagen. De vele politiemensen en militairen op straat, de ­terugkeer van de roadblocks, de avondklok en de voortdurende waarschuwingen om op te letten op ongeïdentificeerde pakketten roepen bij veel Sri Lankanen pijnlijke herinneringen op aan die donkere tijd.

Het café, gevestigd in een gerenoveerd voormalig ziekenhuis uit de ­Hollandse koloniale tijd, zou normaal gesproken op dit tijdstip volzitten met lunchende toeristen en werknemers uit de omringende kantoren, maar deze middag is het uitgestorven. Silva: “De meeste mensen blijven zo veel mogelijk binnen. Mijn moeder probeerde me er vanmorgen ook van te weerhouden dat ik naar de stad ging. Ze drukte me op het hart het openbaar vervoer te vermijden omdat het een doelwit kan zijn.”

Confrontaties

De afgelopen dagen kwam het op sommige plekken dan ook al tot confrontaties tussen moslims aan de ene kant en boeddhisten en christenen aan de andere kant. In de kuststad Negombo, waar een rooms-katholieke kerk is aangevallen, zochten enkele honderden islamitische Pakistaanse vluchtelingen een veilig heenkomen in een moskee, uit angst voor wraakacties door christenen of boeddhisten.

“Het boeddhisme is op Sri Lanka sterk verbonden met het nationalisme van de Singalese meerderheid”, legt de gerenommeerde historica Nira Wickramasinghe uit. “Tijdens de burgeroorlog richtte het fanatisme van de boeddhistische nationalisten zich tegen de ­Tamils. Maar na de oorlog hadden ze een nieuwe vijand nodig en dat werden de moslims en de christenen. Zij waren een makkelijk doelwit. Radicale monniken verkondigen de laatste jaren voortdurend dat het boeddhistische ­karakter van het eiland wordt bedreigd door deze minderheden.”

Hoe gespannen de verhoudingen zijn, is te merken als de verslaggever van Trouw probeert een afspraak te ­maken met een dominee van een protestantse kerk, die actief is bij een christelijke hulporganisatie. De predikant geeft in eerste instantie via de ­telefoon het adres van zijn hulporganisatie, om kort daarna opnieuw te bellen, met het dringende verzoek om het adres niet met anderen te delen en ­ergens anders naartoe te komen. “Als mensen in de buurt u bij ons zien binnengaan, kan dat problemen opleveren”, zegt hij. “Het is veiliger als niemand weet waar ons kantoor zit.”

De basiliek Sint Antonius Nationaal Heiligdom in Colombo wordt eveneens bewaakt. © AFP

Even later vertelt de dominee, sippend van een flesje frisdrank in een restaurant in Colombo, dat hij net terug is van een onderzoeksmissie naar de protestantse kerk in de oostelijke kuststad Batticaloa, waar op Eerste Paasdag ook een slachtpartij werd aangericht. “De terrorist blies zichzelf daar op aan de rand van de parkeerplaats, waardoor brommers door de lucht vlogen. Veel van de doden zijn kinderen, die net van zondagsschool kwamen en samen aan het ontbijten waren.”