Sietz Leeflang (1933-2017) zag al waar de aarde naartoe ging

Sietz schrok zo vreselijk toen hij in 1959 de bouw van de eerste torenflat in Nederland zag, dat hij wekenlang van slag was. "Ik zag de oncontroleerbare ontwikkeling van dingen, die buiten de menselijke maat liggen."

Behoud van de menselijke maat legde de kiem voor zijn levenswerk: vele milieuvriendelijke vondsten en het op gang brengen van de duurzaamheidsbeweging. Hij was een voorloper pur sang, voorzag in de jaren zestig al de huidige problemen rond watertekorten en de eindigheid van de gasreserves, en hij bedacht oplossingen. Zo experimenteerde hij met windmolens, maakte tegelkachels met stralingswarmte, elektrische minibusjes, een helofytenfilter voor waterzuivering met waterplanten en het watervrije composttoilet, de 'Nonolet'.

Als kleine jongen, geboren op 29 mei 1933 in Haarlem, deed Sietz al niets liever dan prutsen in de werkplaats van zijn vaders elektrische lampenwinkel - terwijl de stad toen nog gasverlichting had. Daar zette hij radiootjes, versterkers en wereldontvangers in elkaar. Hij had drie zussen en een broer; een tamelijk zorgeloze jeugd. Alleen zijn onvoorspelbare vader kon Sietz moeilijk peilen: die zei altijd 'nee' op alles. Wel zorgde hij ervoor dat zijn zoon eindeloos mocht experimenteren.

Na de hbs verhuisde hij naar een woonboot in Amsterdam en begon als verslaggever bij het Algemeen Handelsblad, samen met Henk Hofland en Hans van Mierlo. Sietz werd een van de eerste wetenschapsjournalisten en was bijzonder kritisch. Hij merkte dat zijn activistische houding, zoals zijn protest tegen de afsluiting van de Oosterschelde, hem als journalist in de weg zat. Dus stapte hij - na 17 jaar - over naar de persafdeling van het NatLab van Philips.

Via een omweg

Sietz verhuisde niet in zijn eentje naar Eindhoven, maar samen met Anke de Jong. Anke, die al jaren bevriend was met Sietz' zus, had in die tijd nog een vriend in Italië. Toen Sietz op een dag een cursiefje in het Handelsblad schreef over 'die lastige Italianen', begreep ze dat hij een oogje op haar had. Typisch Sietz om via een omweg te laten merken wat hij voor haar voelde. Anke deelde Sietz' passie voor een duurzame aarde.

Samen besloten ze na een paar jaar om proefboerderij De Kleine Aarde te starten in Boxtel. Als alternatief voor de oprukkende grootschaligheid en de snelle technologische ontwikkelingen. Omdat Sietz absoluut geen boer was, omringde hij zich met mensen die daar meer kaas van hadden gegeten. Het werden jaren van keihard werken, veel lachen en nachtenlange praatsessies met milieukenners, journalisten en politici. Sietz koesterde zijn zorgvuldig opgebouwde netwerk. Landelijke bekendheid kreeg De Kleine Aarde in 1974 toen koningin Juliana zijn energiezuinige bolwoning (half onder de grond) opende.

Dochters Caroline en Lieselot zagen hun vader vaak genoeg op het terrein, maar hij had niet altijd aandacht voor hen. Behalve op zondagochtend. Dan verzon hij samen met Anke verhaaltjes voor ze over 'Jan Zonder Vrees' en 'Vogeltje Piewie'. Later in zijn leven besefte Sietz dat hij met zijn werkdrift het gezin tekort had gedaan, maar als je 'met iets begint, moet je er ook mee doorgaan'. Ergens mee ophouden was inderdaad niet zijn sterkste punt. Hij was een echte doordraver, onvermoeibaar in het anderen inspireren.

Het gezin Leeflang met dochters Caroline en Lieselot eind jaren tachtig van de vorige eeuw op het terrein van de Twaalf Ambachten in Boxtel.

Intussen ontaardde De Kleine Aarde in een hippiegemeenschap. "Iedereen had inspraak, over alles moest eindeloos vergaderd worden en ik had als coördinator geen bureau meer, want dat paste niet in het gelijkheidsdenken", zei hij in het tv-programma 'Andere Tijden'. Het gezin Leeflang stapte na vier jaar op en begon milieucentrum De Twaalf Ambachten.

Om De Kleine Aarde niet in de weg te zitten, verlegde hij de nadruk op energie- en waterbesparing. En hij bleef altijd schrijven; zijn eigen uitgeverij bracht een blad uit over dezelfde thema's. Aan alle activiteiten deed het gezin mee. De hoeveelheid kruiwagens met zand die zijn dochters in die jaren verplaatsten voor het graven van visvijvers, waterfilters en ondergrondse woningen zijn ontelbaar. De Twaalf Ambachten was het gezin Leeflang, en andersom.

Toen kleinkinderen Bart en Fleur kwamen, hoefde er niet meer zoveel gedaan te worden. Voor hen was Sietz een vrolijke en geduldige opa; met snoepjes in zijn jaszak en spannende verhalen over zijn jonge jaren.