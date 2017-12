Sietz Leeflang (1933-2017) verzette zich tegen de ongebreidelde schaalvergroting

Leeflang begon zijn loopbaan als journalist bij het Algemeen Handelsblad, waar hij al in 1958 zijn eerste artikelen over milieukwesties schreef. Na een korte tussenstop bij Philips richtte hij in Boxtel de ecologische proeftuin De Kleine Aarde op en later De Twaalf Ambachten, een centrum voor alternatieve en ambachtelijke technieken.

Toen hij in 1959 een reportage moest schrijven over de eerste bouwkraan in Nederland, sloeg de angst hem om het hart. "Het zien van die kraan daar was - heel vreemd - bijna een nachtmerrie voor me", vertelde hij in 2014 in een interview in Trouw. "Ik vond dat een doodeng teken aan de wand. Nu ze dit doen, dacht ik, is het einde zoek. Nu wordt alles groter, hoger, breder, dieper, sneller, efficiënter. Dat geloof in ongebreidelde schaalvergroting en optimalisering van groei is de werkelijke reden geweest waarom mijn vrouw en ik begin jaren zeventig met De Kleine Aarde zijn begonnen. In feite was dat een protest tegen de krankzinnigheid van de dingen alsmaar groter willen maken."

Leeflang experimenteerde veel met milieuvriendelijke en duurzame technieken, zoals milieuvriendelijke toiletten en elektrische auto's. "De eerste laadpaal van Nederland voor onze Ekobus uit 1999 staat nog altijd in Boxtel bij het station", vertelde hij trots.

Sietz Leeflang werd op 29 mei 1933 geboren in Haarlem en overleed op 14 december 2017 in Breskens.