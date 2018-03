SGP wil verbod op 'zelfdodingspoeder'

De SGP zegt dat het ‘de grootste urgentie’ heeft dat het kabinet ingrijpt . “Ik vind het verdrietig dat er al zo lang zorgen geuit worden over de beschikbaarheid van het zelfmoordpoeder, maar dat het bij politieke woorden blijft. Nu zijn deze mensen hun dochter kwijt”, zegt fractievoorzitter Kees van der Staaij.

Het poeder wordt sinds enige tijd aangeprezen door de Coöperatie Laatste Wil (CLW), die de naam ervan niet noemt. CLW omschrijft het middel als een legaal verkrijgbaar middel dat in laboratoria en ziekenhuizen wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel. Het is eenvoudig te verkrijgen voor particulieren. CLW-leden kunnen de naam van de stof krijgen, om die zelf te bestellen.

Al eerder sprak de Tweede Kamer over een verkoopverbod van het ‘zelfdodingspoeder’. Vorig najaar aarzelde minister Edith Schippers (volksgezondheid) sterk over de haalbaarheid van een verbod. Het zou betekenen dat particulieren die het middel nodig hebben voor normale toepassingen het ook niet meer kunnen bestellen. “Dat een middel bij overdosering schadelijk of zelfs dodelijk kan zijn, is niet altijd reden de verkrijgbaarheid te beperken.”

Verkoop

Of het huidige kabinet de risico’s anders inschat nu er een jongere is overleden door ‘zelfmoordpoeder’, moet blijken. Daarbij zal een rol spelen dat de verkoop inmiddels stilligt. De groothandel is voorlopig zelf gestopt met levering aan particulieren.

De ouders van de overleden Ximena zeiden onlangs in Trouw dat ze het de regering kwalijk nemen dat die niet al vorig najaar de verkoop van het middel verbood. “In september werden hierover Kamervragen gesteld aan toenmalig minister Blok. Hij nam er geen verantwoordelijkheid voor. Dat nemen we hem kwalijk.” Blok zei toen dat hij als minister niet kan beslissen of iets strafbaar is. “Het is niet aan de minister om in individuele zaken te oordelen, maar aan het Openbaar Ministerie.”

Het OM doet onderzoek naar de dood van Ximena. Het staat vast dat ze de stof heeft besteld op internet. Het is onduidelijk of ze lid was van CLW. De familie vond bij haar lichaam­­ een pijnstiller die in een CLW-handleiding wordt aangeraden om vooraf in te nemen.

