SGP wil haar wisselgeld: ontzie de eenverdieners

Als premier Mark Rutte een partij graag te vriend houdt, dan is het de SGP, al twee kabinetten op rij een reddingsboei voor de coalitie. Niet voor niets was Rutte onlangs op het congres van de SGP ter ere van haar honderdjarig bestaan om de partij aldaar te overladen met complimenten. Hij noemde de partij wijs, mild en constructief. Boven die innige politieke vriendschap hangt wel altijd de vraag: wat krijgt de SGP ervoor terug?

Het gaat inmiddels over duizenden euro's per jaar per gezin. Dat het verschil nu niet nóg groter wordt, is een schrale troost. Kamerlid Chris Stoffer (SGP)

Eén zo'n wens zal vandaag op tafel komen te liggen, en wel tijdens het debat over eenverdieners. De Tweede Kamer debatteert over het feit dat eenverdieners meer belasting betalen dan tweeverdieners. Voor de SGP is dit onverteerbaar. De reformatorische achterban van de partij telt relatief veel gezinnen waar alleen de man de kost verdient en de vrouw thuis voor de kinderen zorgt.

Aanleiding voor het debat is een studie van het Centraal Planbureau. Die concludeerde in februari dat door het beleid van het kabinet het verschil tussen tussen een- en tweeverdieners niet groter wordt maar op de langere termijn wel weer groeit.

Een- en tweeverdieners met een inkomen van 50.000 euro moesten daarover in 2005 gemiddeld 28 procent belasting betalen. Vorig jaar was het verschil tussen iemand die alleen 50.000 euro verdient en een stel dat samen bruto 50.000 euro bijeenbrengt 5 procentpunt (respectievelijk 31 en 26 procent). Bij ongewijzigd beleid groeit het verschil in 2030 naar 7 procentpunt.

'Gapende kloof' "De gapende kloof wordt geen millimeter kleiner", vindt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Hij signaleert dat het verschil tussen een- en tweeverdieners de laatste jaren alsmaar is toegenomen. Volgens hem worden 335.000 huishoudens getroffen. "Het gaat inmiddels over duizenden euro's per jaar per gezin. Dat het verschil nu niet nóg groter wordt, is een schrale troost." De SGP weet heel goed dat zij een discussie aansnijdt die de coalitie verdeelt. De ChristenUnie, en in mindere mate ook het CDA, verdedigt de belangen van de eenverdieners. VVD en D66 hechten er minder waarde aan. Zij menen dat een meer individuele belastingheffing vrouwen stimuleert om te gaan werken. Tijdens de formatie werden maatregelen bedacht waardoor de groei van het verschil tussen een- en tweeverdieners nog even wordt uitgesteld, vooral door meer geld uit te geven aan gezinnen. De ChristenUnie kan niet anders dan voorlopig tevreden zijn met dit resultaat.

Reserve-coalitiepartij De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leunt op een meerderheid van slechts één stem in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Als het er op aankomt, is de SGP met drie zetels in de Kamer vaak bereid om het kabinet te helpen. Dat bleek bijvoorbeeld vijf weken geleden bij het debat over de memo's over de dividendbelasting toen de hele oppositie een motie van afkeuring tegen minister-president Rutte steunde, behalve de SGP. Maar krijgt reserve-coalitiepartij SGP nog iets gedaan? D66-staatssecretaris van financiën Menno Snel zal vandaag de koers van het kabinet verdedigen. De SGP dient een motie in die het kabinet oproept om het verschil op termijn te verkleinen, maar tempert op voorhand de verwachtingen. Kamerlid Stoffer: "Wij hopen dat het kabinet een extra stap wil zetten. Maar als dat niet gebeurt, worden wij niet chagrijnig, het zal onze constructieve opstelling niet veranderen."