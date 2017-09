Servische premier loopt mee in homoparade Belgrado

"Dat hebben we zelfs in Nederland nog niet meegemaakt, dat een premier bij de gay pride is", riep Hans Verhoeven, ambassadeur van de pride in Amsterdam en aanwezig op het Servische feestje. "Kunt u meneer Rutte misschien vragen hetzelfde te doen?"

Twee eerdere edities van de Gay Pride eindigden in veldslagen met hooligans

Het is inderdaad nogal wat, dat de premier van een aartsconservatief land als Servië openlijk lesbisch is, en dan ook nog prominent aanwezig op een uiterst omstreden evenement. "Onze regering geeft een duidelijk signaal af, dat we alle mensenrechten en vrijheden respecteren", zei ze tegen de media. Maar Brnabic werd vervolgens wel érg positief. "Servië is extreem tolerant. We hebben een luide minderheid, maar die staat niet voor iedereen. Servië is niet xenofoob, niet homofoob, maar open en tolerant."

Strenge bewaking Pardon? Leeft de premier misschien in een ander Servië? Ze hoefde alleen maar om zich heen te kijken om te zien dat de parade ook dit jaar onder strenge politiebewaking kon plaatsvinden. Het hele centrum van Belgrado was urenlang afgezet, ook voor voetgangers. De politie had alle toegangswegen tot het centrum gebarricadeerd, toeschouwers om de boodschap van de deelnemers te horen waren er niet. Een helikopter cirkelde voortdurend boven de menigte van enkele honderden mensen, van wie een groot deel buitenlanders en activisten. De tekst loopt door onder de foto De Servische premier Ana Brnabic poseert met Helene Vukovic, een transgender voormalig officier. © EPA "Het lijkt hier Beiroet wel", verzuchtte een ex-majoor uit het Servische leger, een transgender die sinds enkele jaren een vrouw is. En die beveiliging was er niet voor niets. Twee eerdere edities eindigden in veldslagen met hooligans, waarna de optocht tussen 2011 en 2014 elk jaar verboden werd. Gisteren was pas de vierde die zonder problemen verliep. Maar de premier wees erop dat de politie-inzet dit jaar kleiner was dan vorig jaar. Het is de reden waarom een aanzienlijk deel van de Servische homogemeenschap nog geen drie maanden na haar benoeming al teleurgesteld is in de vrouw die hun boegbeeld had kunnen zijn. Met haar boodschap over Servische tolerantie, die ze al vaker afgaf in interviews aan vooral buitenlandse media, ontkent ze volgens hen de problemen waar homo's in het dagelijks leven mee te maken hebben. Discriminatie, geweld en het feit dat er niets wettelijk geregeld is. Brnabic haalt er haar schouders over op. Ze is nou eenmaal geen activiste. Liever zorgt ze met haar liberale, pro-westerse koers voor betere economische omstandigheden. Als iedereen er warmpjes bij zit, heeft niemand meer reden om elkaar moreel de maat te nemen. Mooi, maar dat lost de problemen van de hedendaagse homo niet op, werpen critici tegen. Sommigen hechten er daarom meer waarde aan dat Jelena Karleusa, koningin van de Servische trashpop, gisteren zwaaiend met een regenboogvlag voorop liep. Zij is beschermvrouwe van de homo's, maar ook heel populair onder minder tolerante delen van de bevolking.

