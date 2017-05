Sekswerkers krijgen het zelf voor het zeggen in nieuw Amsterdams bordeel

Het ruikt nog naar nieuwbouw in vier panden in het oudste deel van Amsterdam, de Wallen. Hier is een binnenhuisarchitect aan het werk geweest om de kamers in te richten naar de wensen van degenen die er gaan werken: prostituees.

In het huiskamertje in een van de panden staat een bos bloemen van Proud, de vakbond van sekswerkers. In de hoek ligt een pakket van de Condomerie, met 'hartelijke felicitaties'. Nog deze maand gaan de bordelen open.

Het is een onderneming waarvoor burgemeester Eberhard van der Laan zich sterk heeft gemaakt. In deze bordelen moeten sekswerkers zeggenschap krijgen over hoe ze hun werk doen. Zelfstandig, zelfredzaam en onder goede werkomstandigheden, zoals Van der Laan deze week aan de gemeenteraad schreef. En wie weet kunnen deze bordelen uitgroeien tot een voorbeeld voor de hele prostitutiebranche.

Exploitanten Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sekswerkers de bordelen zelf zouden runnen, in een coöperatie. Ze waren dan verlost van de exploitanten van bordeelramen, die eigen gewin vaak boven het welzijn van sekswerkers stellen. Maar die coöperatie komt er voorlopig niet. Er is nu een stichting opgezet, My Red Light, met in het bestuur mensen die het sekswerk van binnenuit kennen. De sekswerkers waren dan verlost van de exploitanten van bordeelramen De sekswerkers zelf blijven zzp'ers. Zij huren een raam van de stichting, zoals ze dat ook van raamexploitanten doen. Maar in een adviesraad kunnen ze meepraten over de gang van zaken in hun bordeel. Uniek in Nederland, zegt de stichting, en in Europa zelfs. "Na twee jaar kijken we hoe het gaat", zegt woordvoerder Richard Bouwman van My Red Light. "Misschien worden we dan alsnog een coöperatie. Maar nu leek dat ons te hoog gegrepen." De gemeente heeft het nodige over gehad voor het project. De bordelen van My Red Light zijn gevestigd in panden die ooit met steun van de gemeente gekocht zijn door Stadsgoed NV. Die waren eigendom van Wallenbaas 'Dikke Charles' Geerts en de aankoop was onderdeel van een omvangrijk plan om prostitutie op de Wallen terug te dringen. De gemeente heeft de panden nu gekocht van Stadsgoed en in erfpacht gegeven aan My Red Light - toch weer voor prostitutie, maar nu 'schoner'.

Broodfonds Met die transactie is de rol van de gemeente meteen uitgespeeld: ze is nu slechts toezichthouder zoals ze dat voor elk prostitutiebedrijf is. De deal kostte Amsterdam trouwens wel 1,7 miljoen euro: het verschil tussen de aankoopprijs van de panden (6,6 miljoen) en het erfpachtbedrag (4,9 miljoen). Winst zal de stichting niet maken: alle opbrengsten worden besteed aan zaken waar sekswerkers beter van worden Daarmee betaalt de gemeente vooral mee aan goede werkomstandigheden: grotere werkplekken en dus minder bordeelramen. Daardoor is de waarde van het pand gedaald. De sekswerkers betalen bij My Red Light huurprijzen die op de Wallen heel gewoon zijn (80 euro voor een dag tot zes uur 's avonds, het dubbele voor een avond en nacht). Winst zal de stichting niet maken: alle opbrengsten worden besteed aan zaken waar sekswerkers beter van worden, zoals een boekhoudcursus of een broodfonds voor als ze ziek worden. "Uiteindelijk zijn sekswerkers gewoon ondernemers", zegt Bouwman. "Dat gevoel moeten ze zelf ook krijgen. En daaraan willen wij bijdragen."

